am專題｜港人只講減壓 情緒認知較落伍 心理學家：應接納所有「腦朋友」

電影《玩轉腦朋友2》(Inside Out 2)於今個暑假再次引起熱議，大家將自己代入角色，「究竟似阿樂多啲，定係似阿愁同阿焦呢？」可愛角色吸引小朋友目光，但電影帶出的訊息令大人反思，如何接納及擁抱子女或自己的情緒。有教育心理學家認為，港人講情緒偏向「只講減壓」，對「接納情緒」沒有概念，故有需要提升公眾的「情緒認知」。

記者：簡淑敏 圖：林俊源、林靄怡 承接電影上一集，女孩Riley的大腦總部有阿樂、阿愁、阿驚、阿燥和阿憎等情緒，今集Riley踏入青春期，出現更多情緒變化，如阿焦、阿厭、阿尷及阿羨，情緒「控制台」的操控權，更由阿樂改為阿焦，引發連串問題。

香港心理學會專業註冊教育心理學家李穎昕表示，很多家長不願意接受子女有負面情緒，尤其華人社會認為，負面情緒是弱者的表現，故會抑遏情緒，沒有正視及處理，但當忍無可忍時，便會「爆出嚟」。

所有情緒必有用處 所謂「負面」情緒即普遍人眼中的阿愁或阿焦，但情緒沒分好壞，各有用處。李穎昕說，焦慮、憂傷可成推動力，小量焦慮會提醒自己做好準備，如擔心考試成績不好便努力溫習；而輕微憂傷，間中感到「好攰，唔想應酬」，便是「俾自己休息」的機會。相反過分樂天，處事不斷發夢以為必會成真，當結果不似預期便會失望，故任何情緒最好是中庸之道。 香港不乏「直升機家長」，大小事務為子女鋪排，孩子沒有主導權又缺乏關愛，令他們缺乏自省能力(即自我思考的能力)，情緒調控較弱；又或者父母本身情緒調控較差，直接影響子女。

曾有一名女孩個案，她表示不與父母談及自己感受，因試過跟媽媽說在學校被同學冷待，媽媽喊足全晚；而爸爸則會超理性地分析事件；她更透露，「其實訴苦時，佢哋聽就得，點下頭，攬攬我就夠。」李穎昕鼓勵家長先調控自己情緒，盡量聆聽、接納及尊重子女的情緒，別強塞成年人的想法，以小朋友需要的方式來支持小朋友。 提升港人對情緒的認知 本港近年雖已多關注情緒健康，但情緒認知仍較落伍。學校著重講「減壓」，但如何接納及調控情緒等概念較薄弱。此外，生涯規劃推廣更有待改善，李穎昕稱，學童抑鬱情況趨多，部分是因他們對未來無希望，而生涯規劃正是給予希望，如學術成績較弱的學生，若了解自己強項，認清目標，專注強項發展，對未來充滿信心，亦有助穩定情緒。反觀台灣的生涯規劃做得很好，打從小學便培養他們了解自己強項，日後選科揀工也有明確目標，打好情緒調控的基礎。李穎昕建議，政府、學校、家長各方面，應加強推廣情緒相關知識，協助小朋友建立更好的情緒基礎，並謹記追求的並非小朋友有多成功，而是他們有多幸福。

意識 接受 行動 三部曲培養情緒調控 要培養小孩認識及調控情緒，家長身教最重要，故大人細路均應培養思考三部曲。李穎昕稱，第一部是意識(Aware)，家長與小朋友均要認識「情緒」，很多小朋友表達不出複雜情緒，例如只懂說「開心」、「唔開心」一些基本情緒，但背後原因可能是因「失望」或「妒忌」而引致，故父母盡量豐富子女的情緒詞彙，如運用情緒詞彙卡或情緒輪盤等，鼓勵多表達感覺，讓小朋友與自己的情緒「connect(連繫)」。 第二部是接受(Accept)，很多人會否定自己的情緒，例如「明明有嬲，但又話自己無嬲」，與情緒對抗。李穎昕建議大家要接受「我唔係一定要日日都開心架嘛」，跟電影一樣，接受自己所有情緒，接受當刻是由那個情緒操控「控制台」，並非抗拒或排斥它們。

最後一部是行動(Action)，由認識及接受當刻情緒後，便要疏導及調適情緒，如寫日記、與人傾訴等，以行動減少日後再出現不舒服感覺。

作為家長，當遇上情緒困擾時，可根據三部曲，先自省，改善自己，再引導子女，協助他們反思，透過以身作則和適時的指導，培養孩子的獨立思考能力，有助穩定他們的情緒。