am專題｜網購達人徵費後減購物 推動裸買路難行 環團料可提高減廢意識

垃圾徵費能否在8月如期實施仍屬未知之數，但市民已十分關注減廢的問題。而產品包裝是其中一個廢物的來源。有喜愛網購的市民稱，垃圾徵費實施後會考慮減少網購；至於超市的蔬果包裝亦見未有減少。有網購平台稱會繼續研究環保包裝物料並引入。有環保團體表示，超市應履行社會責任，做好減廢工作；又指雖然在港推行裸買有難度，但相信若垃圾徵費實施有助促使市民減廢，從而推動裸買。
記者、攝影︰朱慧恩
就讀大學三年級的阿琪是「網購達人」，每隔一段時間便會大手從網上購入10件以上貨品，包括衣服、擺設、零食和飾品等。她發現貨品過度包裝情況十分常見，舉例有時買一件衣服往往會用上多層包裝，包括黑色膠袋包裝、一個透明拉鏈袋套上，最後再以一個紙皮盒盛載，即一件衣服便要用3層包裝。
阿琪直言飾品包裝最誇張，如每對耳環均會用一個「zip袋」盛載，買幾對又會有個紙盒；買對夾仔都會用膠袋載著，每次網購後都會產生數十件包裝。她坦言這些包裝難以重用，會全部丟棄，垃圾徵費實施後或減少網購，以免產生大量家居垃圾。
大型網購平台HKTVmall回覆本報查詢指，在直接商品銷售的業務模式(1P)，包裝員會盡量循環使用乾淨紙箱，並使用可循環再用膠箱送貨，減少包裝物料。
至於在商戶特許銷售(3P)，HKTVmall稱已為商戶就不同類型產品，提供詳細包裝指引，最新指引亦更新包裝方法，減少膠紙使用量，未來會繼續檢視包裝產品的指引及相關安排。此外，HKTVmall日前引入可循環再用及可回收的蜂巢紙緩衝包裝物料取代塑料，未來亦會繼續研究和引入環保包裝物料。
超市蔬果過度包裝未有改善
除網購外，超市水果及蔬菜包裝也是另一過度包裝重災區。本報記者日前走訪多間超市，發現蔬果過量包裝情況依然十分普遍。以日本士多啤梨為例，除一個塑膠包裝紙及一張保護軟膜外，外層亦附有一個硬紙盒。此外，以一盒4個蘋果為例，每個蘋果除套上水果網套，亦由塑膠托盤承載，情況十分普遍；蔬菜亦不例外，不少均有保鮮膜及塑膠包裝。
環保署早年推出《減少包裝及包裝管理實用指引》，針對超級市場與雜貨店、物流業等行業，提供減少包裝建議。本報向數間本地超市查詢，惠康回覆指一直有售賣散裝蔬果，並在減少不必要包裝及保持食品質素及衛生的大原則下，按實際需要作出適量包裝，又會密切留意並配合政府相關政策；百佳、一田及永旺百貨在截稿前均未有回覆。
環團倡超市尋塑膠包裝替代品
水果及網購過度包裝問題討論已久，而垃圾徵費正是重新檢視問題的理想時機。綠領行動總幹事何漢威表示，若銷售商再不改善過度包裝情況，在垃圾徵費下會出現「多輸」局面，「市民買了較貴產品，又買了一大堆垃圾，又要用指定袋盛載這堆垃圾。」他表示，相信垃圾徵費真的實施後，市民便會關注超市包裝問題，逼使超市思考如何減廢。
何漢威續指，曾經和個別超市了解包裝情況，對方稱部分水果「易腍易壞」，需要包裝保護，但他認為應思考有否其他替代器皿，如以紙兜代替塑膠器皿，「雞蛋盒都會以紙盒盛載」。他稱部分膠盒雖然可回收但價值很低，若循環再造質料會愈來愈差，難以做出優質產品。就應否立法規管，何漢威指台灣及日本等均有包裝法規，若能幫助市民減少包裝廢物，政府應考慮從減廢方向著手。
綠領行動數年前在沙田開設了一間裸買店，何漢威分享道，裸買店可解決產品過度包裝的問題，但由於進貨時不及超市般有較強的議價能力，故貨品的價格較貴，增加推動裸買的難度。不過，他觀察到，市民對裸買的接受程度較以往高，倘垃圾徵費實施，相信市民會思考減費方案，令市民更重視裸買。