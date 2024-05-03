am專題｜網購達人徵費後減購物 推動裸買路難行 環團料可提高減廢意識

垃圾徵費能否在8月如期實施仍屬未知之數，但市民已十分關注減廢的問題。而產品包裝是其中一個廢物的來源。有喜愛網購的市民稱，垃圾徵費實施後會考慮減少網購；至於超市的蔬果包裝亦見未有減少。有網購平台稱會繼續研究環保包裝物料並引入。有環保團體表示，超市應履行社會責任，做好減廢工作；又指雖然在港推行裸買有難度，但相信若垃圾徵費實施有助促使市民減廢，從而推動裸買。

就讀大學三年級的阿琪是「網購達人」，每隔一段時間便會大手從網上購入10件以上貨品，包括衣服、擺設、零食和飾品等。她發現貨品過度包裝情況十分常見，舉例有時買一件衣服往往會用上多層包裝，包括黑色膠袋包裝、一個透明拉鏈袋套上，最後再以一個紙皮盒盛載，即一件衣服便要用3層包裝。

阿琪直言飾品包裝最誇張，如每對耳環均會用一個「zip袋」盛載，買幾對又會有個紙盒；買對夾仔都會用膠袋載著，每次網購後都會產生數十件包裝。她坦言這些包裝難以重用，會全部丟棄，垃圾徵費實施後或減少網購，以免產生大量家居垃圾。

大型網購平台HKTVmall回覆本報查詢指，在直接商品銷售的業務模式(1P)，包裝員會盡量循環使用乾淨紙箱，並使用可循環再用膠箱送貨，減少包裝物料。

至於在商戶特許銷售(3P)，HKTVmall稱已為商戶就不同類型產品，提供詳細包裝指引，最新指引亦更新包裝方法，減少膠紙使用量，未來會繼續檢視包裝產品的指引及相關安排。此外，HKTVmall日前引入可循環再用及可回收的蜂巢紙緩衝包裝物料取代塑料，未來亦會繼續研究和引入環保包裝物料。