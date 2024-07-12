am專題｜自組織追星後援會湧現 解散重組會員權益乏保障 律師︰會費難追回 消委會籲留意會籍細則

近年各地追星粉絲興起自發成立後援會，方便組織活動如慶祝偶像生日，製作該藝人獨有產品，運作資金多來自粉絲的會費和眾籌。因屬自發組織，管理人未必是「專業」人士，易出現問題及爭拗，後援會亦易聚易散，甚至不斷重組；之前交落會費何去何從，會員有否受保障惹關注。有律師表示，會費、籌款是否須退回，視乎後援會以甚麼形式成立，如以一般有限公司形式創立，解散後扣除負債，餘下資金由股東分配，會員未必獲退回會費。消委會則提醒消費者參加後援會前，須留意會章是否列明會籍細則。
文：李朗僑
知名男團成員呂爵安的粉絲後援會「呂爵安國際後援會」早前傳出第三度解散，並即時停用和關閉社交專業和網站，並刪掉平台上有關男星的影片及照片，其後管理團隊稱與新團隊商討後再轉移應援資金。翻查資料，該會一年會籍收約400元，每年288元續會，會員逾5,000人；後援會亦有舉辦各類推廣活動而眾籌。有傳累計涉及款項或達數百萬、甚至逾千萬元。
律師：留意財務免責聲明
後援會解散，有粉絲感無奈，另有人關心交會費後，應援物能否如期收到，解散後應援資金去向，會員福利缺乏保障等。執業律師蘇文傑表示，應援資金去向視乎後援會以甚麼形式成立，如以非牟利機構或慈善團體註冊，成立時的章程大綱須註明解散及償還債項後，淨餘資金的指定用途。若以一般股份有限公司形式創立，會員付費入會「純粹俾錢買個會籍」，解散時所有收益扣除負債後，餘額只歸股東分配；除非會員申請表有清楚列明，該會解散資金會退回會員，否則一般會員未必獲得餘額分配權。
蘇文傑續指，部分後援會更設「所有已繳付之費用不設退款」條款，相關財務免責聲明已在會員入會時清楚告知，簽署同意加入後，日後如想追討會費非常困難。唯一例外情況是後援會有人涉欺詐，「明知準備解散都照收會員，或者資金無按訂明方式使用，而係用作私人用途，呢啲情況可能構成以欺詐手段獲得財產，或者干犯欺詐罪。」上述情況下，管理團隊或有法律刑責，粉絲亦可從法律途徑追討。
近年自發組成後援會湧現，部分透過即時通訊軟件、社交平台和網站交流訊息，故不是一定會收會費，但部分涉及較有組織活動，如會員聚會等。消委會回覆查詢指，於「呂爵安國際後援會」宣布解散後，並沒有收到相關投訴。但該會由2023年至本月3日，共接獲6宗跟該後援會有關的投訴，主要涉及歌迷付款購買應援物後收不到貨品、運費出現爭議、網上商店系統出錯，以及後援會行政混亂等。
消委會提醒，消費者在參加後援會前，須留意會章是否列明會籍細則，例如會員所繳會費之用途、可享有的權利及義務、活動是否須額外收費，及當後援會解散時，剩餘的款項是否會退回予會員等。後援會在解散前，亦應適時通知會員後續安排，以減低對會員的影響。
入後援會只求開心
Ken(化名)曾考慮加入涉事後援會，因傳出負面評論打消念頭，但他坦言，比起擔心後應援資金有否用於正途，更著重後援會的風評，「我覺得不論粉絲定偶像本人，都唔想見到有負面新聞。」
有追捧另一名歌手並加入歌迷會的追星族直言，參加後援會只是與一班志同道合的朋友一齊支持歌手而已；接收最新最快的資訊，方便抽取演唱會飛，所獲贈的應援禮物只是次要。她強調追星是自己求開心，入會也只是講個「信」字，「交會費入會，你開心、信任(後援會)就繼續參加，唔信任、唔開心咪下年唔續會囉！」