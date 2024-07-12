am專題｜自組織追星後援會湧現 解散重組會員權益乏保障 律師︰會費難追回 消委會籲留意會籍細則

近年各地追星粉絲興起自發成立後援會，方便組織活動如慶祝偶像生日，製作該藝人獨有產品，運作資金多來自粉絲的會費和眾籌。因屬自發組織，管理人未必是「專業」人士，易出現問題及爭拗，後援會亦易聚易散，甚至不斷重組；之前交落會費何去何從，會員有否受保障惹關注。有律師表示，會費、籌款是否須退回，視乎後援會以甚麼形式成立，如以一般有限公司形式創立，解散後扣除負債，餘下資金由股東分配，會員未必獲退回會費。消委會則提醒消費者參加後援會前，須留意會章是否列明會籍細則。

知名男團成員呂爵安的粉絲後援會「呂爵安國際後援會」早前傳出第三度解散，並即時停用和關閉社交專業和網站，並刪掉平台上有關男星的影片及照片，其後管理團隊稱與新團隊商討後再轉移應援資金。翻查資料，該會一年會籍收約400元，每年288元續會，會員逾5,000人；後援會亦有舉辦各類推廣活動而眾籌。有傳累計涉及款項或達數百萬、甚至逾千萬元。

律師：留意財務免責聲明

後援會解散，有粉絲感無奈，另有人關心交會費後，應援物能否如期收到，解散後應援資金去向，會員福利缺乏保障等。執業律師蘇文傑表示，應援資金去向視乎後援會以甚麼形式成立，如以非牟利機構或慈善團體註冊，成立時的章程大綱須註明解散及償還債項後，淨餘資金的指定用途。若以一般股份有限公司形式創立，會員付費入會「純粹俾錢買個會籍」，解散時所有收益扣除負債後，餘額只歸股東分配；除非會員申請表有清楚列明，該會解散資金會退回會員，否則一般會員未必獲得餘額分配權。

蘇文傑續指，部分後援會更設「所有已繳付之費用不設退款」條款，相關財務免責聲明已在會員入會時清楚告知，簽署同意加入後，日後如想追討會費非常困難。唯一例外情況是後援會有人涉欺詐，「明知準備解散都照收會員，或者資金無按訂明方式使用，而係用作私人用途，呢啲情況可能構成以欺詐手段獲得財產，或者干犯欺詐罪。」上述情況下，管理團隊或有法律刑責，粉絲亦可從法律途徑追討。