am專題｜魔術師助SEN學生發展潛能　特殊需要轉化天賦　回饋社會建立共融

魔術是一門通過特殊的手法、道具，配合專業技巧，展示出令人覺得不可思議的表演藝術，但原來除了能娛樂大眾外，魔術更是一群覆蓋了不同年輕層SEN學童的救星。社會企業魔法社創家獲政府社創基金撥款支持，為有特殊教育需要(SEN)的青少年提供魔術培訓，以助提高其就業能力。創辦人兼創作總監何煒麟表示，自己在單親及綜援家庭下長大，亦是一名過度活躍症患者，深明SEN學童的困境，創辦這所社企除了希望能利用自己作為香港首位ADHD魔術冠軍的身份，用魔術推動社會創新；也希望學徒在學成以後能承繼他的理念並加以延續，以生命影響生命。 記者：陳穎琳 何煒麟表示，作為一名青年魔術大師，過去十年大部份時間都是在環遊世界，進行巡迴表演。後來受到母親帶他到內地山區做義務教育工作所啟發，發現魔術在教育上的影響力；又在為癌症末期小朋友表演時深受感觸，啟發思考作為一個有能力的魔術師，為什麼只是娛樂而不是去幫人。於是便創辦了魔法社創家這所社企，希望在教學、販售、演出各方面推出工作機會。目前所接收的大部份學員均患有過度活躍症(ADHD)，亦有少量自閉症患者，在接受培訓後，有機會在學校工作坊中等表演賺取收入，亦能在自己的群體中，將教育不斷延續，「ADHD的學完魔術教ADHD、自閉症的學完魔術教自閉症，因為他們這樣會更懂得自己的群體。」

ADHD非障礙是天賦 找對方向便能發展所長 患有ADHD、現年11歲的小六學生何恆希，在機緣巧合下看到何煒麟的表演，自此便受魔術所深深吸引，亦跟隨了他學習魔術。恆希母親謝曉程表示，兒子在學習魔術近一年後，不僅提升了自信，更是多了一個與人溝通的橋樑。在學校小息時會向同學及老師做點小魔術表演；又曾到不同中學及中環摩天輪下向世界各地的遊客表演。恆希認為如果自己不曾學習魔術，可能會在面試等情況下常常擔心說錯話，但現時卻能在上台表演時也維持不緊張的狀態。 同樣患ADHD、現年18歲正就讀道慈佛社楊日霖紀念學校中六的鄭文亮，在學校參加暑假工作坊時第一次接觸到魔法社創家，亦從中發掘到自己在魔術上的潛能，於是便被推薦參與機構的進階課程，繼續進修魔術表演。該校負責學生生涯規劃的梁翠儀老師表示，文亮個性活潑、樂於表達、亦非常有創意，但曾經慣於用搞笑方式惹人注意，或用了錯誤的方法，導致其人際關係一般；在學習魔術後卻改變了文亮，把其創意、及古靈精怪等優點放在正確的地方，好好地發揮出來。文亮指，自己曾經很迷惘，但在何煒麟導師來到學校後就完全變了樣。魔法社創家給了他機會上到舞台，看到有小朋友會在看完表演後展現笑容，也帶了正能量給他。文亮表示，自己得到了魔術師這個身份，也希望能成為一個好榜樣給下一代看見。

除了SEN學童，機構亦有於教學及販售魔術道具方面，與香港藝術家合作，並為大學或大專生提供實習機會。本身從事藝術工作的蔡頌茵，在機構中擔任魔術導師，日常教授內容包括製作魔術道具及嘗試變出魔術等，她會把藝術與魔術結合，去教授小朋友。而現就讀理大專業進修學院健康學(榮譽)理學士的勞穎文則在機構擔任魔術助教， 負責輔助主教教程、準備及派發魔術道具及管理課堂秩序等。她指出，健康推廣的宗旨就是要接納不同聽眾，對於不同症狀人士「對症下藥」，以協助其應對疾病上及一般生活上的困擾。

實現社會創新 商界、教育界可做更多 為了配合不同年齡層、不同學習需求的學徒，曾為中學副校長的黃偉明，作為機構的教育總監，利用其37年教學經驗，在坊間搜尋各種魔術項目，撰寫成教案並編排出不同的課程，以培訓出能面向幼稚園至大學；學校至社區；普通學生到特殊需要學生的導師。黃偉明指，很難得可以另覓途徑延續教育使命，他相信每個年青人都有潛質，但在香港教育制度下有很多框架，導致未必每人均有機會發掘出來，「所以我們另覓一個新的途徑就是魔術，我心裏是覺得每個年青人都是一個寶藏，當我們發掘之後，這個寶藏就會閃亮人前。」本來在商界做銀行的機構社創顧問莫紫芝則表示，從當義工開始認識社會創新和社會企業，到現時進入社企界已有約十年時間。她發現社企與商界的理念有點相似。她希望能有更多從商界退下來的朋友，把其知識應用到社企行列之中，協助推動社會創新，令到有需要的群組更能在社會立足。

作為香港浸會大學的畢業生，何煒麟亦帶領魔法社創家獲得浸大支持。香港浸會大學輔導長霍廣賢指，浸大一直也很想支援有特殊需要學生，何煒麟在學時雖然學習成績不佳，但進行魔術活動卻是非常出色。「其中一個笑話是，當我和Keanu吃飯時，他在我面前把我一包糖變走了30次。一般人會覺得他這樣的行為是沒有禮貌的，但我知道這是他特殊需要的表現。」霍廣賢指，就是因為這種特殊需要的徵狀，卻使何煒麟在進行魔術表演時能更出神入化，亦證明了SEN學童只要找對位置，亦是可以發光發亮的。相信魔法社創家會成為一個以生命影響生命的例子。何煒麟表示，他認為魔術是一種非常適合ADHD的藝術，ADHD擁有充分的表演、說話及肢體動作的能力，望學習魔術的ADHD學童能因此成長。下個目標則會是樂齡一族，因為魔術可以訓練手部動作，希望能幫助到長者。

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