BIZ勝派丨傳承彭祖藥食同源養生之道 衍生彭少衍：弘揚南藥文化 倡中港醫藥協作 緊貼社會健康需要

「眼界決定世界」，這是華姐對衍生集團掌舵人彭少衍的訪後感，聽他行事膽大心細，將衍生打造成中醫藥產業領先巨企，展現出潮州人獨有的經商稟賦。想當年BB必飲七星茶和開奶茶為衍生打響名堂，現時彭生不止保健品業務，還大力投資廣東雲浮建構衍生健康醫藥產業園，集中醫科研、南藥培植、生產、產品營銷策劃、教育與旅遊於一身。他強調遵循彭祖養生之道，期望透過中港醫藥協作為普羅大眾貢獻優質具療效的保健品，緊貼社會需要，弘揚南藥文化。衍生從嬰幼兒保健專家確立地位，蛻變成深耕中港兩地，並由大灣區出發，銳意北上深入中國市場的中醫藥健康重鎮。華姐認為，這就是彭少衍所描繪的「世界」。

「甄選天然 草本食養」 衍生廿載體貼大眾 彭少衍創立「衍生」品牌於2004年，秉承「甄選天然 草本食養」的產品理念，為都市人及家庭提供健康解決方案。彭生由寂寂無名的代理商，搖身一變成開創自家保健品牌，善用優質中藥草本令出品有口皆碑，除了是商業智慧外，也跟他的出身有關。彭生憶起自小跟隨過祖父彭蘭坤上山採藥和切藥的情況，「自己沒有向祖父習醫，但家族對草本的了解，尤其是草藥的好與壞，這概念卻自己有傳承下來，並貫徹在生產保健品身上。」

他坦言2008年推出的「衍生雙料開奶茶」及「衍生雙料七星茶」，剛巧乘著本港出生率復升趨勢而帶旺銷售，「包括我在內，不少家庭都煩惱照料新生嬰孩，特別是消化不良與夜睡不寧問題，要麻煩長輩執中藥煲開奶茶和七星茶，於是想到不如開發更方便的顆粒沖劑版本，結果一出大受歡迎。」雖然兩款嬰幼兒茶飲配方屬中國民間智慧，為何衍生出品能夠脫穎而出？他強調不少保健品不注重藥效，而他則深明藥材產地如不合適，或種植時加入農藥和重金屬，均會影響功效。「最好的開奶茶是能夠幫嬰孩開胃消滯，暢通腸胃，故會選用葡萄糖作為輔料不止更易入口之餘，也能提升免疫力；之後見到幼童經常使用『電子奶咀』，所以再改良配方加入杞子收明目之效。」衍生推出至今已歷20年，彭生指集團出品不止照顧嬰幼兒和小童，近年還緊貼都市人工作壓力與老齡化社會，為不同階層推出切合需要的保健品。他舉例，「『衍生覺覺豬』有助打工仔紓壓加快入睡；『清冠靈』為新型流感愈後人士提供調理；老友記關節或神經痛可塗『骨骼健鎮痛油』等。」體貼大眾不同需要。



遵循彭祖 建雲浮市衍生健康醫藥產業園 衍生堅持專注大眾健康為業務核心，彭生近年更進駐大灣區發展大展拳腳，於2018年斥資6億元人民幣選址於粵西雲浮市雲城區，建立「衍生健康醫藥產業園」，深耕大健康產業，同時傳播中國傳統南藥文化。「南藥是指長江以南、南嶺以北地區所產的地道藥材。我們選擇在雲浮設園，是基於這裡是傳統華南地區盛產南藥的重鎮，如肉桂、枇杷等共164科670多種藥用植物培植於此，因此擁有優質的中藥材生產技術。」他續指產業園的設計初衷，是曾考察過華北地區的相類似中醫藥產業園區，認為華南地方應當有另一個具代表性的中藥基地。而園區更是雲浮市首個集文化傳承、休閒觀光、教育科研、原生態藥材生產基地於一體的3A級國家旅遊景點，興建面積達72,680平方米，同步分別開設了「彭祖養生健康館」、「彭氏名人館」等，推廣先祖彭祖的中藥養生文化，亦弘揚南藥的歷史智慧。

「單是我們的廠房面積已近4.9萬平方米，具備GMP等級生產規模，可製造包括顆粒沖劑、破壁粉劑、膠囊劑、片劑、口服液及膏方等保健品，更無懼疫情順利在2020年6月正式投產，年產能最高達30億元人民幣。」另有2,000多平方米研發與檢測中心，具備國家級實驗室及博士工作站，並與廣東省中藥研究所積極合作南藥研發，取得重大進展。「不得不提，我們還深化校企合作，為廣東省新興中藥學校開辦『衍生班』，培訓中醫藥專才且優先聘用畢業生。」他又指連同另外60多萬平方米的「衍安生態園」，負責南藥種植之餘，亦提供藥膳養生館供遊客體驗。他明言香港擁有高端的製藥技術，落戶雲浮結合國內深厚的中醫知識與優秀的科研開發，期望兩地協作將中藥草本先進化發揚光大。 中藥草本保健品予人老舊形象，彭生笑言當年飲七星茶的寶寶，如今已變成投入社會的棟樑，但要令新一代持續認識衍生，還要借助社交平台的有趣宣傳，以至直播帶貨等新興模式，加大力度投資，為年青人心目中樹立活力貼地形象。被問及衍生會否全力主攻中國市場，他不以為然，「縱使本地消費市道疲弱，但我們不會因萎縮而放棄，反而隨著中國開放更多城市自由行訪港旅遊，衍生在香港這個金漆招牌會繼續發熱發亮，長遠令更多中國旅客認識與支持我們。」他樂觀總結。