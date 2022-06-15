BIZ勝派丨Green Monday素行十載 小眾變主流 楊大偉：推動素食 配合國家規劃

10年前的世界地球日(4月22日)，Green Monday正式誕生。本身是素食者、Green Monday聯合創辦人兼行政總裁楊大偉David，將10年間推動綠色飲食的點滴娓娓道來，「2012年香港彈性素食人口僅5%，當時素食止於宗教習俗和減肥；『植物肉』更是匪夷所思，不被接納。」由David領軍的Green Monday，已由地區社企及環保組織，今日蛻變成領先食品科技品牌，OmniFoods的足跡遍及全球，最近更響應國家將植物肉納入規劃，品牌進軍大陸市場。適逢Green Monday「素行」十載，就等David分享它是如何煉成的！ 素食：個人實踐減碳良方 作為素食者的David，回想起從前外出用膳，可謂「搵食艱難」。他笑指，「10年前去茶餐廳叫一碟星州炒米，同伙記落單要走蝦仁、叉燒和火腿時，對方多數會以為我開玩笑。」他指如今大家走進連鎖快餐店，已經有不少綠色餐點選擇，近年還增添以植物肉入饌的焗豬扒飯、肉醬意粉和漢堡包，甚至連中式湯餃、有餡麵包等豐富選擇。另外，隨著去年COP26與會多國達成減碳協議，全球對抗氣氛暖化的目標更明確，David認為個人實踐減碳的方法，最直接莫過於減少食肉，甚至建立素食習慣。他解釋，「吃葷除了增加身體的碳足跡外，過度食肉也會助長畜牧業；需知道飼養牲畜需要大量食水、大豆和穀物，屬於高碳排放的產業之一。」他直言現時全球已面臨糧食危機，美國西岸加州更遭逢旱情，「積極減碳迫在眉睫，有政府更為未來缺糧做定應變策略。如新加坡提出前瞻性『30 by 30』目標，便是在2030年時，全國三成糧食必須自給自足。」David表示包括植物肉、培植肉及水耕等食物科研，正是未來全球糧食的出路。

成立OmniFoods 以Green Common示範 由傳統素食等於食齋的錯誤觀念，到素食主義已成千禧世代和Z世代的生活態度，引領潮流。David表示現時全港已有約四成人為彈性素食，Green Monday亦由最初倡議可持續飲食的定位，身體力行建立自己的食物科研業務，「我們在2018年成立OmniFoods，純素蛋白質配方主要來自豌豆、非基改大豆、冬菇和米，數年間推出OmniPork新豬肉與OmniSeafood新海鮮，又針對港人生活節奏，創立OmniEat新膳食的健康速食系列。」而為了讓港人親嘗，Green Monday更開設Green Common，結合門市和餐廳元素，帶頭示範素食的無限可能。「位於盈置大廈，兩層高的全新旗艦店Green Common Nexxus坐落中環核心商業區，吸引不同食客光臨品嘗。」 有別於坊間其他外國品牌植物肉，David指整個OmniFoods系列是依據亞洲人飲食口味而調配，比起外國植物肉單純將食材煎焗處理，OmniFoods能夠以水餃、燒賣、小籠包、湯水等菜式呈現出來，方便本地連鎖飲食業以植物肉進行烹調，變成滋味菜餚，有助加速素食「落地」普及。「我們的即食豬肉炒河用上新肉絲、可放氣炸鍋的新炸魚柳，還有最近供應給麥當勞的減鹹配方改良版新餐肉和新吞拿，便成為打工一族的早餐首選。」他認為Green Monday並非一味「賣素」，品牌經常與業界不同持份者合作研究，思考如何將素食「入屋」，變成一種生活態度。「我們跟李錦記合作，用他們的醬料炮製美食；又跟淘大合研叉燒包等，為餐飲業提供全方位素食方案，指導他們的食品專家如何將食材融入餐單。」David更指去年與鷹君集團合辦素食廚藝學院，讓就讀餐飲和酒管等學生免費參與實習。再者，現時Green Monday已協助全港逾400間餐廳商戶推出全新素食菜式，「素」出零碳未來。

