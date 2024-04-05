BNO VISA申請｜移民英國？費用、限期係乜？所需文件、批核時間懶人包

BNO VISA申請教學懶人包2023，BNO VISA費用、BNO VISA費用限期等一文睇晒

BNO VISA申請懶人包｜ 近年英國提供BNO Visa計劃，令不少香港人亦有意移民英國或在英國工作，展開新生活。以下《am730》為讀者整理一個懶人包，包含申請BNO Visa的所需步驟、申請條件、費用、限期、所需文件、批核時間等，讓有意到英國發展的大家了解提交申請過程。

英國內政部網站更新申請BNO VISA條件，包括在英國持有不同簌證想轉為BNO簽證、提出庇護申請人士及以訪客身分首次入境英國的人。

若身邊父母、子女、伴侶、兄弟姊妹，沒有 BNO 身份但想跟著一起去英國的話，則可以以「受養人（Dependent）」身份，連同主申請人一同申請 BNO Visa。受養人定義可以到英國 Home Office 官網 參考。

申請時有長期居住在香港、英國或英國皇家屬地（Have a Permanent Home in Hong Kong）

申請時有長期居住在香港、英國或英國皇家屬地（Have a Permanent Home in Hong Kong）

申請時有長期居住在香港、英國或英國皇家屬地（Have a Permanent Home in Hong Kong）

申請時有長期居住在香港、英國或英國皇家屬地（Have a Permanent Home in Hong Kong）

申請時有長期居住在香港、英國或英國皇家屬地（Have a Permanent Home in Hong Kong）

申請時有長期居住在香港、英國或英國皇家屬地（Have a Permanent Home in Hong Kong）

- 於 1997年7月1日或之後出生、且父或母其中一方有 BNO 身份（2022年12月新增之條件）

- 於 1997年7月1日或之後出生、且父或母其中一方有 BNO 身份（2022年12月新增之條件）

- 於 1997年7月1日或之後出生、且父或母其中一方有 BNO 身份（2022年12月新增之條件）

- 於 1997年7月1日或之後出生、且父或母其中一方有 BNO 身份（2022年12月新增之條件）

- 於 1997年7月1日或之後出生、且父或母其中一方有 BNO 身份（2022年12月新增之條件）

- 於 1997年7月1日或之後出生、且父或母其中一方有 BNO 身份（2022年12月新增之條件）

此外，如與家人一同申請，則需要準備其他文件，如子女出世紙、地址證明、結婚證書、同居證明等能證明雙方關係之文件

過去10年的旅遊紀錄，需要填寫入境及出境的年月日、地點、目的地

過去10年的旅遊紀錄，需要填寫入境及出境的年月日、地點、目的地

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過去10年的旅遊紀錄，需要填寫入境及出境的年月日、地點、目的地

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一本有效期多於5年的BNO 護照，或一本在2019年8月或之後所簽發的香港特區護照

一本有效期多於5年的BNO 護照，或一本在2019年8月或之後所簽發的香港特區護照

一本有效期多於5年的BNO 護照，或一本在2019年8月或之後所簽發的香港特區護照

一本有效期多於5年的BNO 護照，或一本在2019年8月或之後所簽發的香港特區護照

一本有效期多於5年的BNO 護照，或一本在2019年8月或之後所簽發的香港特區護照

一本有效期多於5年的BNO 護照，或一本在2019年8月或之後所簽發的香港特區護照

BNO VISA申請教學｜BNO VISA入籍需知

英國政府官網指出，只要居住5年後，即可申請永居權，申請後需要通過指定英語水平要求，以及Life in the UK測試。在12個月的「無限期居留」後，BNO及其附屬家庭成員，便可申請英國公民身份。

BNO VISA申請 教學 ｜「97後子女」及太空人計劃

以往只有未滿18歲的子女，和1997年7月1日或之前出生、年滿18歲子女，能夠以受養者身份跟隨持有BNO身份的人申請BNO簽證，但現時英國內政部宣布，有關規定將會放寬，容許1997年7月1日之後出生、父母其中一方持有BNO身份的人申請BNO簽證。

因此只要BNO簽證申請人是英國國民（海外），申請人的子女即使年滿18歲也可以申請BNO簽證；若是出生於1997年7月1日或以後，也能夠以受養人身份申請簽證，其配偶和子女也能一同申請。

同時，英國目前已經放寬規定，申請人伴侶和未滿18歲子女現時毋須同時申請，即俗稱的「太空人計劃」，即BNO簽證計劃容許父母其中一方充當「太空人」，可以其中一方以主申請人方式前往英國，伴侶和受養子女其後再申請前往英國團聚。