Bonne Maman兩款果醬及塗抹醬或含霉菌 食安中心籲勿食用

食物環境衞生署食物安全中心今日(13日)表示，得悉日本厚生勞動省和澳門食品安全廳的通告，指兩款源自法國的樽裝果醬及塗抹醬產品，因為有關產品可能含霉菌正進行回收；呼籲市民不要食用，業界如持有受影響批次的產品，應立即停止使用或出售。
產品資料如下：
產品名稱：Chestnut Cream
品牌：Bonne Maman
來源地：法國
重量：225克
此日期前最佳：2026年6月30日
編碼：45108082
進口商：Getz Bros. & Co.（Hong Kong）Limited
產品名稱：Fig Jam
品牌：Bonne Maman
來源地：法國
重量：225克
此日期前最佳：2026年5月31日
編碼：45119668
進口商：Getz Bros. & Co.（Hong Kong）Limited
中心發言人指，進口商已按指示將受影響產品停售和下架，並展開回收；而民應停止食用受影響產品，如食用有關產品後感到不適，應盡快求醫，業界亦應立即停止使用或出售有關產品。
市民欲查詢上述產品的回收事宜，可於辦公時間致電該進口商熱線3126 2303；中心已就事件通知業界，並繼續跟進事件和採取適當行動。調查仍然繼續。