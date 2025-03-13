Bonne Maman兩款果醬及塗抹醬或含霉菌 食安中心籲勿食用

食物環境衞生署食物安全中心今日(13日)表示，得悉日本厚生勞動省和澳門食品安全廳的通告，指兩款源自法國的樽裝果醬及塗抹醬產品，因為有關產品可能含霉菌正進行回收；呼籲市民不要食用，業界如持有受影響批次的產品，應立即停止使用或出售。

中心發言人指，進口商已按指示將受影響產品停售和下架，並展開回收；而民應停止食用受影響產品，如食用有關產品後感到不適，應盡快求醫，業界亦應立即停止使用或出售有關產品。

市民欲查詢上述產品的回收事宜，可於辦公時間致電該進口商熱線3126 2303；中心已就事件通知業界，並繼續跟進事件和採取適當行動。調查仍然繼續。