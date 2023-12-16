C919國產客機今早飛越維港　市民尖東「接機」觀賞風采 (更新)

【12月16日更新】國家自主研製的民航客機C919，今日(16日)上午10點半飛越維港上空作飛行演示。民航處表示，若天氣情況許可，航機今早10時半由機場起飛，自西至東飛越維港上空，環繞港島兩次，實際離場路線將取決於風向及當時的跑道運作模式；C919飛機自西至東進入飛越維港上空（參照飛行演示路線示意圖），飛行高度分別為1,500呎及1,000呎，並環繞香港島翱翔兩圈。
維港一帶限制放飛無人機
當局指，市民可在維港兩岸觀賞，例如尖東海旁、觀塘海濱、鰂魚涌海濱花園、西九龍海濱長廊、中西區海濱長廊、金紫荊廣場等地方，觀賞到C919的風采。民航處將在維港一帶設立臨時限制飛行區，限制放飛無人機、風箏、氣球等。
C919兩度低飛入維港 市民興奮呼叫「嚟喇嚟喇」
C919約10時26分在機場起飛後，先飛到南丫島對出上空繞圈，約10時50分，C919由西至東低空進入維港，並在維港上空翱翔融入景色，其後約早上11時05分，C919再度低飛越過維港上空，今次飛行高度更低。期間在尖沙咀海傍，不少市民駐足觀賞，甚至舉起手機拍攝，部分人顯得甚為興奮，呼叫：「嚟喇嚟喇」。而在全港最高的天際100觀景台上，一早已為市民安排位置拍攝，其中有不少攝影發燒友及「飛機迷」，拍攝C919進入維港上空，如「融入」中環中銀大廈及維港兩岸的高樓住宅的相片。
民航處督察李謙彥駕駛
運輸及物流局長林世雄近日發表網誌，透露民航處航空安全督察李謙彥將參與明日飛越維港上空的飛行演示，與香港市民見面。