C919國產客機今早飛越維港　市民尖東「接機」觀賞風采 (更新)

【12月16日更新】國家自主研製的民航客機C919，今日(16日)上午10點半飛越維港上空作飛行演示。民航處表示，若天氣情況許可，航機今早10時半由機場起飛，自西至東飛越維港上空，環繞港島兩次，實際離場路線將取決於風向及當時的跑道運作模式；C919飛機自西至東進入飛越維港上空（參照飛行演示路線示意圖），飛行高度分別為1,500呎及1,000呎，並環繞香港島翱翔兩圈。

維港一帶限制放飛無人機

當局指，市民可在維港兩岸觀賞，例如尖東海旁、觀塘海濱、鰂魚涌海濱花園、西九龍海濱長廊、中西區海濱長廊、金紫荊廣場等地方，觀賞到C919的風采。民航處將在維港一帶設立臨時限制飛行區，限制放飛無人機、風箏、氣球等。