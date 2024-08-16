Call Loan｜林健鋒冀銀行界守望相助　勿要求中小企提前還款

經民聯立法會議員林健鋒表示，日前與金管局代表見面，反映中小企面對的經營困難，期望銀行業界抱住守望相助的香港精神，嚴格執行早前公布的措施，包括不要要求中小企提前還款，以免影響流動資金。
林健鋒在香港電台節目《千禧年代》說，除了中小企生意下跌，撤銷樓市辣招的效果亦曇花一現，高息環境下，有人因為按揭問題買不到樓，亦有中小企負責人想賣樓，但同樣因為收緊按揭條件而賣不到樓。
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林健鋒曾向陳茂波反映情況
林健鋒表示，金管局曾於3月出招，倘若客戶可按時供款，銀行就不要「call loan」要求提前還款，他認為措施訂明清晰，但關注指引是否由上傳至下，會否有不涵接的地方。他指出，曾向財政司司長陳茂波反映情況，但對方難以逐個個案檢視，因此目前最重要是同舟共濟，不可自掃門前雪。
香港中小型企業聯合會會長郭志華在同一節目說，期望銀行業界特事特辦，讓中小企有喘息機會。他表示，年初至年中，有銀行曾因部分中小企的抵押品或物業貶值而縮短還款年期，或要求因應貶值的部分還款。
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郭志華指現時情況是近20年來最差
郭志華強調，中小企經營辛苦，有很多空置店舖，預計「寒冬」會持續到年尾。他指出，雖然金管局推出的措施只是指引，銀行未必需要跟隨，但希望銀行業界不要立即追收中小企的抵押品，同時提供6個月過渡期。他們亦曾建議銀行業界，如果中小企短期內無力還款，期望銀行可協助中小企債務重組。被問到未來經營情況會否更差，郭志華表示，不敢想像將來，但指出現時情況是近20年來最差，由中美角力、高息環境以至環球經濟都不好。
原文刊登於 香港電台