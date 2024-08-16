Call Loan｜林健鋒冀銀行界守望相助　勿要求中小企提前還款

林健鋒在香港電台節目《千禧年代》說，除了中小企生意下跌，撤銷樓市辣招的效果亦曇花一現，高息環境下，有人因為按揭問題買不到樓，亦有中小企負責人想賣樓，但同樣因為收緊按揭條件而賣不到樓。

林健鋒曾向陳茂波反映情況

林健鋒表示，金管局曾於3月出招，倘若客戶可按時供款，銀行就不要「call loan」要求提前還款，他認為措施訂明清晰，但關注指引是否由上傳至下，會否有不涵接的地方。他指出，曾向財政司司長陳茂波反映情況，但對方難以逐個個案檢視，因此目前最重要是同舟共濟，不可自掃門前雪。

香港中小型企業聯合會會長郭志華在同一節目說，期望銀行業界特事特辦，讓中小企有喘息機會。他表示，年初至年中，有銀行曾因部分中小企的抵押品或物業貶值而縮短還款年期，或要求因應貶值的部分還款。