綠色債券／綠債2024／債券｜香港政府已連續兩年發行綠色債券，據《24/25年度財政預算案》公布，香港政府計劃發債1,200億元，其中200億元為綠色債券及基礎建設債券。《am730》將為讀者整合有關綠色債券2024申請、派息、風險、認購優惠及過去派息結果等資料，詳細資料有待更新。

綠色債券2024｜綠色債券定義

綠色債券屬定息產品的一種，綠債持有人可每6個月獲利息回報；與一般債券不同，是綠債所募集的資金，會專門用作綠色項目上。惟最新一批綠債的資訊未有公布。

而上一批綠色債券（2024年）為港府第三批發行的綠色零售債券。據政府網站顯示，所募集資金會用於為具環境效益，以及推動香港可持續發展的合資格綠色項目融資或再融資，項目涉及可再生能源、能源效益和節約能源、污染預防及管控、廢物管理及資源回收、水及廢水管理、自然保育／生物多樣性、清潔運輸和綠色建築。

綠色債券2024｜申請年齡及資金門檻

最新一批綠債的申請年齡及資金門檻暫未有公布。上批第二批綠債與第一批債券相同，每手最低金額為1萬元，並持有香港身份證的18歲以上人士。