Choi Yeah NFT｜曾俊華推3000個NFT頭像  日後交易10%回饋初創社群

曾參與2017年特首選舉、但最終不敵現任特首林鄭月娥的前財爺曾俊華，今日在社交網站Facebook公布，將推出3,000個由日本畫家設計的Choi Yeah NFT。曾俊華又隨即更換Facebook頭像，由於時間正值林鄭月娥宣布不尋求連任，一度引起網民關注是否另有用意，但他及後在留言強調：「我們團隊於月前已訂好在今日推出NFT ，與其他時事新聞絕對無關。」

曾俊華今日在Facebook以「我不是財爺 以後叫我Choi Yeah！」為題撰寫帖文，稱「短短幾年，世界不再一樣。社會更多紛亂，更多擔心，同時靜悄悄地走入了Web3的宇宙。」他說，疫情、經濟、自身去留，令大部份市民的生活都不易過，「但我和五年前一樣，相信香港人，相信香港，相信難關總會過去。」

擁有者一年內可收到曾俊華挑選的6件小禮物

曾俊華續說，希望香港人在困難時刻可以更加開心，特別邀請日本畫家山内庸資(Yosuke Yamauchi)為他設計3,000個Choi Yeah NFT。他形容，這個NFT不只是一個頭像，擁有者更會在發行後的一年內，收到他為香港人挑選的6件小禮物，「或許是我看到的一首詩、一首歌、一篇文等等」，同時更可優先參與部份活動，以及未來曾俊華有份的Web3企劃。

曾俊華又說，今次送出的NFT將會實際地支持年輕人的夢想，有關NFT日後所有交易的10%會回饋初創社群，「因為我相信，無論如何，年輕人將會是我們社會的未來。」Choi Yeah NFT的詳情，將會於choiyeah.io上公布。他最後表示：「祝香港病毒退散，香港人身體健康！」