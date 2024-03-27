ComplexCon香港｜錄3萬人進場55%為訪港旅客　鄭志剛：體現香港「盛事之都」形象

ComplexCon香港站完結共錄3萬人進場 鄭志剛：體現香港「盛事之都」形象

首次在美國以外及亞洲舉辦的國際潮流文化盛事「ComplexCon香港」，於3月22至24日在亞洲國際博覽館舉辦，三日的活動共錄得超過3萬人進場，吸引來自本地及海外旅客參。文化藝術盛事委員會主席鄭志剛表示，活動提升香港「盛事之都」形象，體現文化盛事對經濟發展帶來的動力。

ComplexCon香港吸引逾3萬人進場 ComplexCon香港吸引逾3萬人進場，當中45%來自香港，55%為訪港旅客，主要來自內地、美國、日本、新加坡及韓國等。活動參展商推出的限定產品亦火速售罄，展現人氣，排隊等候購買時間一度長達3小時。

活動亦成功雲集逾百個品牌、30個藝術家與演出單位及200名創作者的作品與演出，展現最新全球流行文化趨勢；又吸引18間全球和本地美食品牌參與Complex美食節，為參加者帶來時尚美食體驗。 鄭志剛：體現香港「盛事之都」形象 文化藝術盛事委員會主席鄭志剛表示，ComplexCon 首度落戶香港並圓滿舉行，活動雲集中外和本地具前瞻概念的品牌參展，是一場中外文化交流、新舊交融的盛會，同時吸引大批海外及內地旅客訪港朝聖，令參展品牌獲得跨地域曝光宣傳的機會，體現文化盛事對經濟發展帶來的動力，提升香港盛事之都的形象。