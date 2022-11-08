Crostini結業｜部分餅卡可全數退款　有效期僅限呢日之後 (附登記連結)

連鎖西餅店Crostini今年9月13日宣布全線結業，其餅卡更一度恐淪為廢紙。不過，從事清盤、破產及企業重組的胡迪有限公司(「胡迪」)宣布，有意全數購買由以Crostini之名營業的鴻膳有限公司，所發出未到期的現金券／禮券。

必須填寫登記表格

據胡迪發出的新聞稿，其只會購買有效期為2022年9月14日或之後的現金券／禮券正本，符合條件的現金券／禮券將按其面值全數兌換。而所有現金券/禮劵持有人，若有興趣出售其現金券／禮券必須填寫登記表格，而登記表格的網頁鏈結，亦屬於Briscoe Wong Advisory的公司網頁。登記表格顯示，現金券／禮券分為25元、50元及100元，另外也有888元的磅裝蛋糕套券。

談及回收詳情，新聞稿指，現金券／禮劵持有人，可於2022年11月12至13日及2022年11月19至20日，到位於香港北角馬寶道28號華匯中心地庫的服務台，提交已填妥並簽署的登記表格和現金券/禮券正本。額外的日期或會隨後公佈。

此外，現金券/禮券持有人，也可把已填妥並簽署的登記表格和現金券／禮券正本，郵寄往香港北角馬寶道28號華匯中心8樓818室。

支票將於45天內 發送

不過胡迪提醒，購買方不會就任何因郵遞失誤遺失現金券／禮券，而導致的損失承擔和負責。支票將於收到現金券／禮券正本後45天內，以郵寄方式發送給所有符合條件的現金券／禮券持有人。

連鎖西餅店Crostini在香港各區約有10多間分店，並分別由鴻膳有限公司(Divine Food Service Limited)及鴻速有限公司(Shopnet Limited)持有。資料顯示，Briscoe Wong Advisory Limited 的 Wong Teck Meng及麥巧妍於今年9月28 日獲委任為以 Crostini 之名營業的鴻膳有限公司的共同及各別清盤人。