DSE地理書印「問題地圖」被內地海關查獲　教局：未經評審非「適用書」(更新)

深圳皇崗海關關員檢查一批從內地出口往香港的書籍時，發現書中印有一幅「問題地圖」，涉嫌危害國家統一、主權和領土完整。網傳涉事書籍為香港教育圖書有限公司出版的高中地理科教材。教育局回覆傳媒稱，涉事書籍《HKDSE Exam Series Getting 5** in 9 Weeks: Geography》未經教育局評審，不在局方「適用書目表」內。

局方稱一直循不同渠道提醒學校及教師，選用學與教資源須確保內容及資料準確、完整、客觀和持平，倘學校發現資源有可能違法或含有危害和不利於國家安全的資料和內容，應馬上移除或停用。局方又稱，已指示學校必須從國家自然資源部網頁獲取最新版本的中國標準地圖資訊，以作教學用途；出版商亦須持續檢視已出版課本內的國家地圖和相關內文，務必立即修改未符合標準的地圖或資料。局方已完成審批所有出版商向教育局提交與地圖相關的課本修訂申請。