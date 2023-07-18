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2023-07-18 15:45:00

DSE放榜2023｜逾1.7萬人考獲入大學門檻　誕4狀元當中3人為「超級狀元」 (更新)

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2023年度中學文憑試明日放榜，逾1.7萬人考獲符合最低入大學資格。(蘇文傑攝)

2023年度中學文憑試明日放榜，逾1.7萬人考獲符合最低入大學資格。(蘇文傑攝)

【15:45更新】2023年度中學文憑試DSE明日放榜，考評局今日(18日)下午召開記者會交代詳情，今年約4.87萬名考生參加DSE，包括42,391名學校考生及6,371名自修生，來自400多間日校，其中共28,692名日校考生在中英文等5科取得「22222」，符合報讀本地副學士課程或應徵有關公務員職位的基本要佔日校學生71.9%，比去年上升0.6%；至於17,450名考生考獲「3322」，符合本地學士學位課程基本入學要求，佔日校考生42.4%，當中共生4名狀元。

DSE放榜2023｜誕18名「榜眼」   35人考獲「探花」

今年4名考獲7科「5**的狀元，包括2男2女，其中兩男一女在數學延伸部分同獲5**，成為「超級狀元」另有7男11女、共18人考獲65**「榜眼」，1421、共35人考獲55**「探花」

對於今年狀元人數比去年少一半，考評局秘書長魏向東解釋，雖然狀元人數較往年少，但取得高分的考生不比去年低，甚至各科合計取得5**總數較去年多，最好6科獲40至42分的考生人數共有107人，較去年多5人。他相信是個別同學欠運氣才未能成為狀元，認為今年5**可能平均分布了出去所致。

DSE放榜2023｜通識「煞科」  九成取2級或以上

在科目表現，今年有88.3%和60.4%的日校學生，在中文科取得2級以上和3級以及上成績，10.9%人取得5級或以上成績，比去年上升1.3%英文科方面，78.9%的日校考生取得2或以上成績，53.4%10.3%考獲得3級或以上和5級或以上成績；數學科方面，82.2%的日校考生取得第2級或以上成績，14.4%取得5級或以上成績，兩者都與去年相若。

此外，今年是最後一屆文憑試通識教育考試，90.4%日校考生取得2或以上成績，按年升0.6個百分點，9.6%獲得5級或以上成績，比例與去年相若。

考評局秘書長魏向東表示，今年DSE共誕生2男2女狀元。(蘇文傑攝) 考評局總監麥勁生。(蘇文傑攝) 考評局學校考試及評核主管朱舜隆。(蘇文傑攝) 考評局評核發展主管蔡筱坤。(蘇文傑攝)

DSE放榜2023｜1考生作弊  所有成績DQ

今年大部分學校考生獲派原校考生，當中有1名考生作弊，該考生被監考員發現藏有預先手寫筆記，所有科目成績取消；另有29人帶未經許可物品到場，考評局以輕微扣分處理68人沒遵從考試時間指示，如緊張提早作答、未有跟時間停筆等，輕微扣分，情況比去年減少；還有7名考生在試場內拍照或把電腦條碼、試場照片上載至互聯網，他們的成績被降級。

DSE放榜2023｜自稱「閱卷員」小紅書上載機密文件   考評局：已報警

對於日前一名自稱「中文科閱卷員」化身「DSE5**王老師」，在小紅書上分享評卷心得，更把印有「2023年DSE 機密(只限閱卷員使用)」的批改參考文件上傳。考評局回應指，今次屬個別事件，由於已確認為違反考務守則的事件，局方已報警處理，並相信其他的考務人員會遵守局方的保密守則。

考評局又說，聘請考務人員時均會要求他們簽署保密協議，並提供培訓短片，說明保密要求，不可洩漏資料，包括考務人員自己的身份，均需保密。

DSE 2023放榜懶人包。（AM730製圖） DSE 2023放榜懶人包。（AM730製圖） DSE 2023放榜懶人包。（AM730製圖） DSE 2023放榜懶人包。（AM730製圖） DSE 2023放榜懶人包。（AM730製圖） DSE 2023放榜懶人包。（AM730製圖） DSE 2023放榜懶人包。（AM730製圖）
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