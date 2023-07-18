DSE放榜2023｜逾1.7萬人考獲入大學門檻　誕4狀元當中3人為「超級狀元」 (更新)

【15:45更新】2023年度中學文憑試DSE明日放榜，考評局今日(18日)下午召開記者會交代詳情，今年約4.87萬名考生參加DSE，包括42,391名學校考生及6,371名自修生，來自400多間日校，其中共28,692名日校考生在中英文等5科取得「22222」，符合報讀本地副學士課程或應徵有關公務員職位的基本要求，佔日校學生71.9%，比去年上升0.6%；至於17,450名考生考獲「3322」，符合本地學士學位課程基本入學要求，佔日校考生42.4%，當中共誕生4名狀元。

DSE放榜2023｜誕18名「榜眼」 35人考獲「探花」

今年4名考獲7科「5**」的狀元，包括2男2女，其中兩男一女在數學延伸部分同獲5**，成為「超級狀元」；另有7男11女、共18人考獲6科5**「榜眼」，14男21女、共35人考獲5科5**「探花」。

對於今年狀元人數比去年少一半，考評局秘書長魏向東解釋，雖然狀元人數較往年少，但取得高分的考生不比去年低，甚至各科合計取得5**總數較去年多，最好6科獲40至42分的考生人數共有107人，較去年多5人。他相信是個別同學欠運氣才未能成為狀元，認為今年5**可能平均分布了出去所致。