DSE放榜2023｜逾1.7萬人考獲入大學門檻　誕4狀元當中3人為「超級狀元」 (更新)

【15:45更新】2023年度中學文憑試DSE明日放榜，考評局今日(18日)下午召開記者會交代詳情，今年約4.87萬名考生參加DSE，包括42,391名學校考生及6,371名自修生，來自400多間日校，其中共28,692名日校考生在中英文等5科取得「22222」，符合報讀本地副學士課程或應徵有關公務員職位的基本要求，佔日校學生71.9%，比去年上升0.6%；至於17,450名考生考獲「3322」，符合本地學士學位課程基本入學要求，佔日校考生42.4%，當中共誕生4名狀元。
DSE放榜2023｜誕18名「榜眼」 35人考獲「探花」
今年4名考獲7科「5**」的狀元，包括2男2女，其中兩男一女在數學延伸部分同獲5**，成為「超級狀元」；另有7男11女、共18人考獲6科5**「榜眼」，14男21女、共35人考獲5科5**「探花」。
對於今年狀元人數比去年少一半，考評局秘書長魏向東解釋，雖然狀元人數較往年少，但取得高分的考生不比去年低，甚至各科合計取得5**總數較去年多，最好6科獲40至42分的考生人數共有107人，較去年多5人。他相信是個別同學欠運氣才未能成為狀元，認為今年5**可能平均分布了出去所致。
DSE放榜2023｜通識「煞科」 九成取2級或以上
在科目表現，今年有88.3%和60.4%的日校學生，在中文科取得2級以上和3級以及上成績，10.9%人取得5級或以上成績，比去年上升1.3%；英文科方面，78.9%的日校考生取得2或以上成績，53.4%及10.3%考獲得3級或以上和5級或以上成績；數學科方面，82.2%的日校考生取得第2級或以上成績，14.4%取得5級或以上成績，兩者都與去年相若。
此外，今年是最後一屆文憑試通識教育考試，90.4%日校考生取得2或以上成績，按年升0.6個百分點，9.6%獲得5級或以上成績，比例與去年相若。
DSE放榜2023｜1考生作弊 所有成績DQ
今年大部分學校考生獲派原校考生，當中有1名考生作弊，該考生被監考員發現藏有預先手寫筆記，所有科目成績取消；另有29人帶未經許可物品到場，考評局以輕微扣分處理；68人沒遵從考試時間指示，如緊張提早作答、未有跟時間停筆等，輕微扣分，情況比去年減少；還有7名考生在試場內拍照或把電腦條碼、試場照片上載至互聯網，他們的成績被降級。
DSE放榜2023｜自稱「閱卷員」小紅書上載機密文件 考評局：已報警
對於日前一名自稱「中文科閱卷員」化身「DSE5**王老師」，在小紅書上分享評卷心得，更把印有「2023年DSE 機密(只限閱卷員使用)」的批改參考文件上傳。考評局回應指，今次屬個別事件，由於已確認為違反考務守則的事件，局方已報警處理，並相信其他的考務人員會遵守局方的保密守則。
考評局又說，聘請考務人員時均會要求他們簽署保密協議，並提供培訓短片，說明保密要求，不可洩漏資料，包括考務人員自己的身份，均需保密。