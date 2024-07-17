DSE放榜2024｜培正中學超級狀元鄺弘哲感謝父母犧牲　給予十足心靈支持

中學文憑試(DSE)今日放榜，誕生的10名「狀元」當中有8名為「超級狀元」，包括來自培正中學的18歲鄺弘哲，他在3個核心科目和選修科生物、化學、物理、數學延伸部分單元二奪得5**佳績。他對於成為超級狀元感到出乎意料，並感激家人鼓勵及支持，在得知成績後已第一時間與父母通電話。

培正中學超級狀元感謝父母心靈支持

鄺弘哲正計劃入讀香港中文大學內外全科醫學士課程「環球醫學領袖培訓專修組別」(GPS)，期望成為可以幫助他人的醫生，又稱中大獎學金亦是令他入讀的誘因。他認為人體相當奇妙，所以希望修讀生物科認識更多人體，並想學習到更多相關知識。他認為本港醫學水平高，將來會留港發展，又稱不否認增設多一間醫學院是一件好事。對於作為首屆公民科考生，他感謝老師製作筆記，幫忙溫習。

父母從事公務員的鄺弘哲表示，自己並非來自富裕家庭，有時都會購買二手書。但他感激父母投入資源在自己身上而犧牲，「為咗慳錢，父母翻工會帶飯。」鄺弘哲又指，父母會經常與他聊天，給予他十足的心靈支持。不過，他認為自己在第一科應考的中文科「失手」，被打亂節奏，及後與父母溝通，心情得以平復。被問到奪得佳續會如何慶祝，他指最想與父母再通電話，笑指父母比自己更開心，「會食餐好嘅。」

備戰期間仍一周跑步數日紓壓

有參加學校越野隊和辯論隊的鄺弘哲透露，他會以跑步紓壓放鬆自己，備戰DSE期間亦會抽3、4日跑步。他又說，自3歲開始學彈琴，目前正準備考級，笑稱自己比較跳脫，多元興趣助他分散注意力，減輕考試緊張心情。