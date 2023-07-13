DSE 2023｜青協調查：近半考生「不了解新興行業及學科」　影響升學規劃決定

中學文憑試放榜日將至，考生們都正為升學出路作規劃和準備。香港青年協會「DSE 27771112」今日(13日)公布「DSE 2023 升學規劃調查」結果，於6月23日至7月7日期間，以網上問卷成功訪問559 名應屆文憑試考生。有應屆文憑試考生表示，對放榜感到緊張，「會做定兩手準備」。
調查結果顯示，46.7%考生表示「不了解新興行業及學科」，影響升學規劃決定。46.5%及44.4%考生對自己的前路感擔心及迷惘。42.4%受訪者表示放榜壓力達高水平。58.9%受訪者對自己的前路及目標沒有想法。此外，44%受訪者指「疫情令職涯相關的體驗活動減少」，例如考察及職業工作坊，對升學規劃造成影響。
逾六成人未獲派心儀科目考慮報讀自資副學位
香港青年協會「DSE 27771112」負責人許強懋表示，近六成考生以大學學位為升學目標，目標為副學士/高級文憑有7.9%，較去年減少6.2%，反映考生趨向追求更高的學歷。逾六成受訪者表示如未能於聯招獲派心儀科目，會考慮報讀自資副學位課程。
應屆文憑試考生KEN表示，放榜將至，「心情複雜，既期待又緊張，考得好會開心，但考得唔好，都有兩手準備 。」即使未能升讀大學學位，都會報讀自資副學位課程。許強懋建議考生，可把握放榜前一周時間，按不同預計成績制定計劃及應變方案，並做好期望管理，從而減輕憂慮。
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