DSE 2023｜青協調查：近半考生「不了解新興行業及學科」　影響升學規劃決定

中學文憑試放榜日將至，考生們都正為升學出路作規劃和準備。香港青年協會「DSE 27771112」今日(13日)公布「DSE 2023 升學規劃調查」結果，於6月23日至7月7日期間，以網上問卷成功訪問559 名應屆文憑試考生。有應屆文憑試考生表示，對放榜感到緊張，「會做定兩手準備」。

調查結果顯示，46.7%考生表示「不了解新興行業及學科」，影響升學規劃決定。46.5%及44.4%考生對自己的前路感擔心及迷惘。42.4%受訪者表示放榜壓力達高水平。58.9%受訪者對自己的前路及目標沒有想法。此外，44%受訪者指「疫情令職涯相關的體驗活動減少」，例如考察及職業工作坊，對升學規劃造成影響。