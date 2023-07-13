澳門旅遊｜今晚9點開搶！ 澳門新濠影滙自助餐優惠 送8字摩天輪門票

準備過大海人士請注意！澳門新濠影滙推出自助餐優惠，買星滙餐廳自助午餐或晚餐，即送摩天輪門票，低至半價。今晚9點開搶，即睇優惠詳情！
星滙自助餐的星級廚師團隊積極搜羅至新鮮的海陸空食材，即席炮製各式星饌，一次過品嚐中、西、歐式等不同國際美食，亦可選擇早餐、午餐或晚餐時段。
「自助午餐」菜式豐富，暢享冷盤海鮮、巧手點心、各式烤肉燒味、生滾鮑魚海鮮粥、刺身壽司等，亦設兒童美食區及繽紛甜品區。
「自助晚餐」即席切原條黃鰭吞拿魚；巴西式燒烤爐源源烤製安格斯西冷牛扒、紐西蘭羊架、澳洲豬肋骨、大蝦等等，惹味香辛撲鼻；大廚在開放式廚房為您即席炮製波士頓龍蝦、深海龍躉、大連鮮鮑魚；少不了時令生蠔、雪蟹腳、切肉、鑊氣小炒、印度烤肉咖哩、中式燒味、鐵板燒、刺身壽司等等，更有全新登場的兒童美食區、琳瑯甜點及朱古力噴泉，豐盛多元選擇，全方位照顧每一位客人對美食的追求。
「自助午餐」送新濠影匯之星 8 字摩天輪門票
KKday 優惠: 星期一至五成人 HK$278/位，小童 HK$138/位
星期五、六、日成人 HK$280/位，小童 HK$138/位
(已包加一服務費)
「自助晚餐」送新濠影匯之星 8 字摩天輪門票
KKday 優惠: 星期一至四成人 HK$568/位，小童 HK$285/位
星期五、六、日成人 HK$570/位，小童 HK$290/位
(已包加一服務費)
「自助早餐」
KKday 優惠: 成人 HK$175/位，小童 HK$88/位
(已包加一服務費)
優惠網站：https://www.kkday.com/zh-hk/product/19803?cid=13367
優惠日期（預訂期）：2023 年 7 月 13 日 21:00 至 7 月 15 日 23:59
用餐日期：2023 年 7 月 14 日至 8 月 31 日
供應時間：07:00-10:30（早餐）；12:00-15:00（午餐）；18:00-22:00（晚餐）
地址：新濠影滙酒店明星滙二樓