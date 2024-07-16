DSE 2024｜逾1.8萬人考獲入大學最低要求　誕10「狀元」8人為「超級狀元」 (更新)

【16:45更新】中學文憑試(DSE)2024將於明日(17日)放榜，考評局今午(16日)召開記者會匯報文憑試情況及考生整體成績。考評局指，今年約5萬名考生參加DSE，當中出席考生有4.9萬人，包括4萬名來自400多間日校的考生。當中29,902名考生考獲「5科2級」成績，符合報讀本地副學士課程要求，佔日校學生75.6%，比去年升3.7%。至於有18,314名考生考獲「332A」，佔日校學生45%，較去年升2.6%。

DSE 2024 ｜誕 33 名「榜眼」 最大70 歲 最細9歲

被問到今年誕生多少名「狀元」，考評局透露今年有10名考生，包括8男2女，考獲6科「5**」，並且在公民與社會發展科達標拿「A」，成為「狀元」，其中有7男1女在數學延伸部分同獲5**，成為「超級狀元」；另有33人考獲5科「5**」，成為「榜眼」。