DSE 2024｜逾1.8萬人考獲入大學最低要求　誕10「狀元」8人為「超級狀元」 (更新)

【16:45更新】中學文憑試(DSE)2024將於明日(17日)放榜，考評局今午(16日)召開記者會匯報文憑試情況及考生整體成績。考評局指，今年約5萬名考生參加DSE，當中出席考生有4.9萬人，包括4萬名來自400多間日校的考生。當中29,902名考生考獲「5科2級」成績，符合報讀本地副學士課程要求，佔日校學生75.6%，比去年升3.7%。至於有18,314名考生考獲「332A」，佔日校學生45%，較去年升2.6%。
DSE 2024｜誕33名「榜眼」 最大70歲 最細9歲
被問到今年誕生多少名「狀元」，考評局透露今年有10名考生，包括8男2女，考獲6科「5**」，並且在公民與社會發展科達標拿「A」，成為「狀元」，其中有7男1女在數學延伸部分同獲5**，成為「超級狀元」；另有33人考獲5科「5**」，成為「榜眼」。
在一眾考生中，今年最年長考生是一名70歲自修生，應考2科，另一名67歲日校考生，應考7科，最年幼考生則為9歲學生，應考一科。
DSE 2024｜逾九成考生公社科合格
核心科目成績方面，65.1%日校考生在中國語文科取得3級或以上成績，10.5%取得5級或以上成績；56.4％日校考生在英文科取得3級或以上成績，10.2%取得5級或以上成績；數學科必修部分有83%日校考生取得2級或以上成績，15.4%取得5級或以上成績，較去年分別上升0.8及1%。94.1%考生在公民與社會發展科取得合格成績，考評局認為，大部分公社科考生都明白題目的要求，對題目涉及課題有一定了解。
DSE 2024｜拒透露「狀元」有無內地考生 稱遲些就會知道
對於今年首次在大灣區設立2個試場，考評局指過程順利，並符合質素標準，強調所有的評卷工作都在香港進行。當中有110名考生考試。被問到今年「狀元」有無來自內地，考評局拒絕透露，表示不會評價個別考生的成績，認為稍後時間放榜時大家都會知道。
考評局又指對於內地考場，學校與考生對此反應正面，無發現有特別情況。在考試作弊方面，考評局稱今年沒有相關個案，有16名考生帶未經許可物品到試場，屬輕微違規，按扣分處理。44名考生未遵從試場指示，有13名考生在試場拍照，並上載互聯網，有關考生相關科目的成績將會被降級。
DSE 2024｜監考員涉小紅書上載試題 考評局：未影響機密性
至於早前監考員涉嫌在小紅書上載試題，考評局表示會嚴肅跟進小紅書非法轉載文憑試試題個案，將配合警方調查，不方便作出評論，強調有關轉載個案基本在考試後發生，並未影響試題機密性。