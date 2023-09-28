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2023-09-28 08:00:00

Frozen主題香港迪士尼魔雪奇緣世界11月開放 科技結合地貌走進阿德爾王國與愛莎和安娜見面

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Frozen主題香港迪士尼魔雪奇緣世界11月開放 科技結合地貌走進阿德爾王國與愛莎和安娜見面 (陳奕釗攝)

Frozen主題香港迪士尼魔雪奇緣世界11月開放 科技結合地貌走進阿德爾王國與愛莎和安娜見面 (陳奕釗攝)

迪士尼系列動畫電影《魔雪奇緣》(Frozen)風靡全球，主題曲Let It Go唱到街知巷聞。香港迪土尼以電影為藍本構建全球首個「魔雪奇緣世界」園區，將於1120日向公眾開放。園區內「神還原」了多個具代表性的電影場景，包括北山、冰雪皇宮、鐘樓、愛莎女王把泉水冰凍成晶瑩雪花裝飾的友誼噴泉等。這些建築不但外型神似，迪士尼幻想工程師專業團隊更到挪威實地考察，利用挪威的建築風格、嶄新的科技和香港獨有的自然景觀，引領賓客恍如置身於魔雪奇緣世界中的阿德爾王國。

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魔雪奇緣世界園區的故事背景講述，阿德爾王國恢復了昔日的和平與繁榮；愛莎已經接受了她擁有魔法力量的事實，與妹妹安娜為阿德爾創立了夏雪節，並會舉辦節慶活動。遊客在夏雪節內可登上過山車「雪嶺滑雪橇」，乘坐由奧肯設計及打造的雪橇環繞山林飛馳、越過水面和瀑布，以另一個角度飽覽整個王國的風景。另外亦可在「魔雪奇幻之旅」坐上充滿特色的小船，一邊聽著音樂，一邊沿著阿德爾港及河流前往愛莎的冰雪皇宮。

安娜、愛莎等人物採用仿似真人

在魔雪奇幻之旅中，訪客會遇見與賓客「打招呼」的安娜、愛莎、基斯托夫和小白等人物。華特迪士尼幻想工程(亞洲)高級監製焦雅欣表示，角色人物採用了最先進技術 Audio Animatronics®️ 所研發的發聲機械人，機械人的動作能更流暢自然地展現，令它們仿似真人般可與賓客「互動」。焦雅欣說，建造魔雪奇幻之旅機動遊戲最大的挑戰，便是「團隊要顧及船嘅速度、重量、乘客人數，計出合適嘅時間」，才可以確保小船駛近角色前，作出即時「反應」。

她又提到，團隊亦到訪倫敦及洛杉磯，尋找屢獲殊榮的作曲家Andrew Cottee和負責《魔雪奇緣》電影配樂作曲的Christophe Beck為機動遊戲及園區創作獨一無二又符合魔雪奇緣的配樂

遊客在夏雪節內可登上過山車「雪嶺滑雪橇」(陳奕釗攝) Frozen主題香港迪士尼魔雪奇緣世界11月開放 科技結合地貌走進阿德爾王國與愛莎和安娜見面 (陳奕釗攝)
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團隊到訪挪威 把建築設計帶入園區

除了到訪倫敦及洛杉磯外，幻想工程師團隊亦把在香港罕見的挪威建築設計帶入園區。華特迪士尼幻想工程(亞洲)首席項目設計經理林東海表示，整個王國遍佈了1819世紀挪威盛行的彩繪畫風「Rosemaling」花卉裝飾彩繪，「賓客(置身其中)會好似去左北歐旅行。」而園區餐廳「阿德爾港畔餐廳」參照挪威的巴勒斯特朗村莊民間建築，及聯合國世界遺產之一、卑爾根市的不對稱特色外；外牆顏色還使用了兩名王室姊妹的裙色——紫色調象徵著愛莎的加冕禮服，而綠色和黃色則代表安娜在愛莎加冕日所穿的禮服。

重現18世紀建築非常具挑戰

問及設計面對的最大困難，華特迪士尼幻想工程(亞洲)高級建築師黎穎謙表示，「要用現代手法重現18世紀建築」是非常具挑戰；如挪威整幢建築只用到木材構建，便難以通過現代香港法律要求(例如: 防火)，因此團隊須要找尋其他合適的替代物料，符合需求又可達到木建築物 的效果；現時園區內小鎮鐘樓外觀看似是木材及磚塊組合而成，實際是用了玻璃纖維強化的石屎取代木材，以配合香港潮濕的天氣和多種安全條例及要求，是一座設計非常複雜細緻的建築物。友誼噴泉亦是黎穎謙的心血之一，他憶述，噴泉上結有雪花，設計時要考慮如何呈現出最理想的冰雪效果、但同時要隱藏電線等問題；最終問題解決，友誼噴泉更會隨住園内音樂變化而出現13 種效果。

小鎮鐘樓外觀看似是木材及磚塊組合而成，實際是用了玻璃纖維強化的石屎取代木材。(陳奕釗攝) Frozen主題香港迪士尼魔雪奇緣世界11月開放 科技結合地貌走進阿德爾王國與愛莎和安娜見面 (陳奕釗攝) Frozen主題香港迪士尼魔雪奇緣世界11月開放 科技結合地貌走進阿德爾王國與愛莎和安娜見面 (陳奕釗攝)

以「借景」融合大嶼山和人造地貌

另外，團隊以「借景」方式將人造地貌融入香港自然環境。其中大嶼山的岩石形態和電影入面的峽灣非常相似，且兩者都環海，有山脈崎嶇的石崖，所以大嶼山獨有景觀和園區內的北山及峽灣可以完全融合，創造出獨一無二的阿德爾王國。而把園區設計圖變成施工圖，從平地開始建設阿德爾王國的華特迪士尼幻想工程(亞洲)建造經理 - 場地營運池頌雅補充，魔雪奇緣世界是樂園首個項目全面運用建築信息模擬(BIM) 軟件，軟件有助優化規劃、設計和協調，並減少建築廢料，改善工人的安全水平，從而提升建築質量；為加快建造進程及更好控制建築質量，團隊更以「組裝合成」(MiC)建築法建造阿德爾城堡。

 沒有先例為參考留 為發揮創意的機會

作為獨有《魔雪奇緣》主題的園區，焦雅欣表示，團隊不但要打造一個讓賓客恍如置身電影的魔幻世界，且亦沒有先例可言，坦言擴展項目初期工作並不容易；「但我視其(沒有參考)為發揮創意的機會」。她笑言，團隊「一幀一幀」重看《魔雪奇緣》系列電影，務求把園區每個細節做好。焦雅欣又指，「魔雪奇緣世界」成品遠超想像，而早前開放日看見一眾粉絲參觀時感動落淚，亦讓她感到多年來努力是值得的。

焦雅欣。 (陳奕釗攝) 林東海。 (陳奕釗攝) 黎穎謙。 (陳奕釗攝) 池頌雅。 (陳奕釗攝)
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