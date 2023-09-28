Frozen主題香港迪士尼魔雪奇緣世界11月開放 科技結合地貌走進阿德爾王國與愛莎和安娜見面 (陳奕釗攝)

迪士尼系列動畫電影《魔雪奇緣》(Frozen)風靡全球，主題曲Let It Go唱到街知巷聞。香港迪土尼以電影為藍本構建全球首個「魔雪奇緣世界」園區，將於11月20日向公眾開放。園區內「神還原」了多個具代表性的電影場景，包括北山、冰雪皇宮、鐘樓、愛莎女王把泉水冰凍成晶瑩雪花裝飾的友誼噴泉等。這些建築不但外型神似，迪士尼幻想工程師專業團隊更到挪威實地考察，利用挪威的建築風格、嶄新的科技和香港獨有的自然景觀，引領賓客恍如置身於魔雪奇緣世界中的阿德爾王國。

魔雪奇緣世界園區的故事背景講述，阿德爾王國恢復了昔日的和平與繁榮；愛莎已經接受了她擁有魔法力量的事實，與妹妹安娜為阿德爾創立了夏雪節，並會舉辦節慶活動。遊客在夏雪節內可登上過山車「雪嶺滑雪橇」，乘坐由奧肯設計及打造的雪橇環繞山林飛馳、越過水面和瀑布，以另一個角度飽覽整個王國的風景。另外亦可在「魔雪奇幻之旅」坐上充滿特色的小船，一邊聽著音樂，一邊沿著阿德爾港及河流前往愛莎的冰雪皇宮。 安娜、愛莎等人物採用仿似真人 在魔雪奇幻之旅中，訪客會遇見與賓客「打招呼」的安娜、愛莎、基斯托夫和小白等人物。華特迪士尼幻想工程(亞洲)高級監製焦雅欣表示，角色人物採用了最先進技術 Audio Animatronics®️ 所研發的發聲機械人，機械人的動作能更流暢自然地展現，令它們仿似真人般可與賓客「互動」。焦雅欣說，建造魔雪奇幻之旅機動遊戲最大的挑戰，便是「團隊要顧及船嘅速度、重量、乘客人數，計出合適嘅時間」，才可以確保小船駛近角色前，作出即時「反應」。 她又提到，團隊亦到訪倫敦及洛杉磯，尋找屢獲殊榮的作曲家Andrew Cottee和負責《魔雪奇緣》電影配樂作曲的Christophe Beck為機動遊戲及園區創作獨一無二又符合魔雪奇緣的配樂

團隊到訪挪威 把建築設計帶入園區 除了到訪倫敦及洛杉磯外，幻想工程師團隊亦把在香港罕見的挪威建築設計帶入園區。華特迪士尼幻想工程(亞洲)首席項目設計經理林東海表示，整個王國遍佈了18至19世紀挪威盛行的彩繪畫風「Rosemaling」花卉裝飾彩繪，「賓客(置身其中)會好似去左北歐旅行。」而園區餐廳「阿德爾港畔餐廳」參照挪威的巴勒斯特朗村莊民間建築，及聯合國世界遺產之一、卑爾根市的不對稱特色外；外牆顏色還使用了兩名王室姊妹的裙色——紫色調象徵著愛莎的加冕禮服，而綠色和黃色則代表安娜在愛莎加冕日所穿的禮服。 重現 18 世紀建築非常具挑戰 問及設計面對的最大困難，華特迪士尼幻想工程(亞洲)高級建築師黎穎謙表示，「要用現代手法重現18世紀建築」是非常具挑戰；如挪威整幢建築只用到木材構建，便難以通過現代香港法律要求(例如: 防火)，因此團隊須要找尋其他合適的替代物料，符合需求又可達到木建築物 的效果；現時園區內小鎮鐘樓外觀看似是木材及磚塊組合而成，實際是用了玻璃纖維強化的石屎取代木材，以配合香港潮濕的天氣和多種安全條例及要求，是一座設計非常複雜細緻的建築物。友誼噴泉亦是黎穎謙的心血之一，他憶述，噴泉上結有雪花，設計時要考慮如何呈現出最理想的冰雪效果、但同時要隱藏電線等問題；最終問題解決，友誼噴泉更會隨住園内音樂變化而出現13 種效果。