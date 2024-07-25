HK Express｜調位風波4人家庭：一家四口有付款買四連位 不存在機上搶人位講法

香港快運（HK Express）近日一宗「調位風波」再度發酵，繼早前事主鄭氏夫婦向傳媒表示，兩人回港後已接獲快運聯絡及道歉。最新涉及事件的4人家庭亦聯絡傳媒指，其一家四口有付款買四連位，不存在機上搶人座位的說法，更強調不是網民所指的「怪獸家長」。

據本地傳媒引述該4人家庭的回應報道，因機型轉換關係，4人家庭最初預訂的座位，變成緊急出口座位排，而據規定，當中兩位未成年的乘客不能坐於緊急出口座位排，故向相關家庭解釋調位需要，並取得另一排4位乘客的同意後安排對調，當中包括2位已付費自選座位的鄭氏夫婦，以及另外2位沒有付費自選座位乘客。

4人家庭亦有向HK Express付錢買位

4人家庭亦有向HK Express付錢買位

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4人家庭亦有向HK Express付錢買位

4人家庭亦有向HK Express付錢買位

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報道指，該4人家庭原先已揀選第30行A至D座位時，當時HK Express安排空中巴士「A321-200」客機執飛前往名古屋，緊急出口座位排為26行，以及11行和12行左右各一個位。

但直到飛行當天，HK Express改用空中巴士「A321neo」客機執飛，令4人家庭預訂的30行座位，變成緊急出口座位排，但一對子女未夠18歲，根據規定不可以坐在急出口座位，故地勤人員安排他們與25行的4位乘客對調。

4人家庭：HK Express對事件解釋不足

該4人家庭的母親表示，當時機上沒人提出「希望再調位」，直至他們到達日本下機後，才得悉正被網民議論。她認為，HK Express對於事件解釋不足，表示如需要換位，應該更早向乘客提出，避免發生同類型事件，目前與另涉事的鄭氏夫婦一樣已獲賠償。