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2023-11-27 17:31:00

HOUNAX騙案｜梁鳳儀：接18宗投訴最多損失1000萬　重申現行法例證監會無權停止平台運作 (持續更新)

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HOUNAX騙案｜梁鳳儀：對騙案「零容忍」，重申現行法例證監會無權停止平台運作。(鍾式明攝)

HOUNAX騙案｜梁鳳儀：對騙案「零容忍」，重申現行法例證監會無權停止平台運作。(鍾式明攝)

證監會周一（27日）就虛擬資產交易平台「HOUNAX」事宜會見傳媒。此前警方表示，至今已接獲88宗相關報案，涉及131名受害人，年齡介乎19至78歲，涉款合共1.1億元，由1.2萬至1,000萬不等，最大一宗個案涉款1,000萬元；證監會則收到18宗相關投訴。證監會行政總裁梁鳳儀表示對事件「零容忍」，不會坐視不理。

梁鳳儀稱，在9月時已開始收到有關「HOUNAX」的投訴，10月初已開始調查。

【17:30更新】

HOUNAX騙案｜梁鳳儀：對騙案「零容忍」，重申現行法例證監會無權停止平台運作。(鍾式明攝) HOUNAX騙案｜梁鳳儀：對騙案「零容忍」，重申現行法例證監會無權停止平台運作。(鍾式明攝) HOUNAX騙案｜梁鳳儀：對騙案「零容忍」，重申現行法例證監會無權停止平台運作。(鍾式明攝) HOUNAX騙案｜梁鳳儀：對騙案「零容忍」，重申現行法例證監會無權停止平台運作。(鍾式明攝)

梁鳳儀指，至今收到多宗HOUNAX相關投訴，受害人已向警方報案，但她指，目前證監會已將HOUNAX列入無牌公司及可疑名單，亦沒有向證監會申請牌照；而根據現時條例，該平台不是持牌機構，故證監會無權停止平台運作，已通過新成立的專責機制，就事件與警方分享情報，調查工作仍繼續。

通過HOUNAX事件，梁鳳儀指，證監會發現該平台要求投資者入金至第三方個人或機構戶口。而騙徒亦會通過訛稱自己是「投資專家」，要度投資者加入即時通訊軟件群組，騙徒亦不時會吹噓「大回報」，藉此希望投資者加碼入金投資，但當出金時，便會用各種方法拒絕，如需用大金額的手續費；要求投資者入金解凍帳戶。

至於證監會中介機構部發牌科總監兼金融科技組主管黃樂欣指，過渡期是讓有心持牌的平台作出警示，至於有否過渡期仍會有騙案發生，證監會仍會繼續在社交平台及網絡上監視可疑平台。

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