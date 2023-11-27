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2023-11-27 11:15:00

HOUNAX騙案｜質疑證監會僅放可疑名單未封平台　江玉歡：等同叫市民「自求多福」(更新)

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HOUNAX騙案｜江玉歡質疑證監會在事件中角色被動，未有及時封鎖相關平台。(資料圖片)

HOUNAX騙案｜江玉歡質疑證監會在事件中角色被動，未有及時封鎖相關平台。(資料圖片)

【11:15更新】繼JPEX事件後，另一虛擬資產交易平台HOUNAX亦疑涉詐騙，警方暫接獲逾130名受害人報案，涉款超過1.1億元，其中一名69歲退休女子被騙去1,200萬元立法會議員江玉歡今(27日)在電台質疑證監會角色被動，即使月初已將涉案公司放上在可疑網站名單，但未有及時封鎖相關平台，形容為「拘捕賊人後仍然容許他入屋打劫」。證監會就表示，目前接獲15宗投訴，由於平台並非證監會的持牌機構，故無權停止平台運作。

HOUNAX騙案｜「拘捕賊人後仍然容許他入屋打劫」

江玉歡指，證監會本月1日已將 HOUNAX 放在「無牌公司及可疑網站」名單，惟名單上公司數量眾多，不可能單靠名單便要求市民「自求多福」。她說外國封鎖同類詐騙網站出手很快，但本地證監會作為監管機構角色被動，有如拘捕對方打劫，但又不取走其武器，繼續容許他們入屋行劫。她促請證監會多做一步，例如提前封鎖平台。

對於證監會6月起要求虛擬資產交易平台申牌，並設有1年寬限期。江玉歡認為政府應研究縮短相關寬限期，就算現時寬限期只剩幾個月。她又認為，目前很多涉及投資平台的騙案都是靠市民報案，警方應要主動檢視社交網絡或虛假投資平台，一有可疑要主動向市民公布。

HOUNAX騙案｜吳傑莊：網絡媒體廣告需加強核實

反詐騙大聯盟召集人、立法會議員吳傑莊表示，HOUNAX事件反映對社交網絡媒體廣告有需要加強核實，聯盟至今接獲至少5名受害人求助，有個案被平台凍結100萬元。他呼籲投資者小心選擇正規投資平台，如有投資聲稱極高回報但又風險少，就要留意是否騙局，以免「利大本無歸」。

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HOUNAX騙案｜接15宗投訴　證監會：非持牌機構無權停止平台運作

證監會回覆傳媒查詢時指，目前接獲15宗市民投訴，並在接獲市民投訴後，並留意到Hounax平台活動可疑，已將平台列入「無牌公司及可疑網站名單」，惟由於平台不受監管，亦非證監會持牌機構，因此證監會無權停止平台運作。

吳傑莊建議政府亦應檢視各部門有否可能發生類似事件。(資料圖片)

吳傑莊指，HOUNAX事件反映對社交網絡媒體廣告有需要加強核實。(資料圖片)

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