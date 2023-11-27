HOUNAX騙案｜質疑證監會僅放可疑名單未封平台　江玉歡：等同叫市民「自求多福」(更新)

HOUNAX騙案｜江玉歡質疑證監會在事件中角色被動，未有及時封鎖相關平台。(資料圖片)

江玉歡指，證監會本月1日已將 HOUNAX 放在「無牌公司及可疑網站」名單，惟名單上的公司數量眾多，不可能單靠名單便要求市民「自求多福」。她說外國封鎖同類詐騙網站出手很快，但本地證監會作為監管機構角色被動，有如拘捕對方打劫，但又不取走其武器，繼續容許他們入屋行劫。她促請證監會多做一步，例如提前封鎖平台。

對於證監會6月起要求虛擬資產交易平台申牌，並設有1年寬限期。江玉歡認為政府應研究縮短相關寬限期，就算現時寬限期只剩幾個月。她又認為，目前很多涉及投資平台的騙案都是靠市民報案，警方應要主動檢視社交網絡或虛假投資平台，一有可疑要主動向市民公布。

HOUNAX騙案｜ 吳傑莊：網絡媒體廣告需加強核實

反詐騙大聯盟召集人、立法會議員吳傑莊表示，HOUNAX事件反映對社交網絡媒體廣告有需要加強核實，聯盟至今接獲至少5名受害人求助，有個案被平台凍結100萬元。他呼籲投資者小心選擇正規投資平台，如有投資聲稱極高回報但又風險少，就要留意是否騙局，以免「利大本無歸」。