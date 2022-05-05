HPV疫苗｜政府接種計劃僅涵小五小六女生 適齡男童貧苦基層望「針」興嘆

世界衞生組織(WHO)建議，應把年齡介乎9歲至14歲、仍未性活躍的青少年，列為HPV(人類乳頭瘤病毒)疫苗接種的主要目標群組。因為處於該時期的青少年接種HPV疫苗，為產生最高抗體的黃金時期。港府在2019學年開始推行「香港兒童免疫接種計劃」，但只限向小五和小六兩個年級的女童免費接種，令適齡男童被拒門外，需要自費接種。有學校反映，相關疫苗價格高昂，基層家庭難以負擔，貧苦學生只能望「針」興嘆。

採訪：專題組

本港人氣偶像姜濤，近日為九價HPV疫苗拍攝宣傳片，形容接種HPV疫苗「是對自己及將來另一半應盡的責任」。香海正覺蓮社佛教梁植偉中學校長黃秀儀亦有同感。由於黃校長希望可好好保障學生健康，故該校早於2012年，已參加當時由中大舉辦的HPV疫苗宣傳計劃，「其實之前喺唔同渠道，我都了解咗HPV疫苗到底係咩嘅一回事。因為計劃入面第一針免費，所以嗰陣家長同學生都好樂意打，反應好好。而計劃完咗，學校都有繼續推廣呢樣嘢。」

適齡男生及基層家庭望「針」興嘆

但由於中學不屬政府HPV疫苗接種計劃服務範圍，故此家長需要自費接種。即使藥廠提供較優惠價格，不少有特殊經濟需要或申領綜援的基層家庭，亦只能望「針」興嘆。黃校長說：「政府HPV疫苗兩針計劃，最好至少涵蓋埋中一、二學生，因為嗰款疫苗打兩針，適合年齡係9歲至14歲，換言之即係適合小五至中二學生。我唔明點解只會喺小五、六年級推行，如果過咗14歲就需要打三針。三針講緊係三千幾蚊，即使家長有心，但都未必有力負擔。」

黃校長憶述，過去有家長收到HPV疫苗注射活動的通告時，曾致電學校指因家中經濟拮据，但又十分關心子女健康，詢問校方能否提供資助，「最後我哋好抱歉，只可以答嗰位家長，現階段學校都實在難有咁嘅資源做到。我哋教育理念主張有教無類，但原來打疫苗，係會有貧富懸殊，有錢先可以得到保障，自己都覺得好無奈。」