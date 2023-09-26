JPEX案被轟監管虛擬資產平台不力 證監會決公布「申請名單」 透露4平台正申請 梁鳳儀強調：正式獲牌前仍不受監管

證監會日前在交代JPEX案的記者會上曾表示，不公布「申請名單」是因為認為「不恰當」，擔心投資者反而會「誤以為」申請者是可信賴。不過，事隔數天，證監會決定公布包括「申請者」的4份名單，以讓公眾參考。證監會行政總裁梁鳳儀(上圖左)昨會見傳媒時表示，目前市面不少平台聲稱正申請或準備申請牌照，公眾可透過名單確立平台是否有申請，惟強調不等於平台已符合證監會的監管要求，相關平台在正式獲牌前依然不受監管，提醒投資者不應存有錯誤安全感。梁鳳儀又指，證監會亦會發布設有專門針對可疑平台的名單，及考慮提供更多不受監管平台的資訊，並與投委會合作宣傳，加強投資者教育，提高防騙意識，又會加強情報搜集。她又指，對懷疑違法的平台，會盡早採取法律行動，也鼓勵公眾向證監會投訴。

本港虛擬資產交易平台發牌制度6月起生效，並設有一年過渡期，為在新制度生效前已在香港經營的平台提供過渡期。梁鳳儀重申，自6月起虛擬資產相關的監管法例生效，證監會取得更全面的權力調查違法宣傳後，一直就懷疑欺詐的案件與警方溝通。她指，過去3個月已經不斷對JPEX案搜證，但由於需要時間調查，也要讓調查目標回應指控。

一年過渡期屬必要安排

至於上述的一年過渡期會否成為監管漏洞，證監會金融科技組主管黃樂欣(上圖右)回應指，設立過渡期屬必要安排，讓已經在6月1日前已在本港營運的平台，能有合理及足夠時間，以檢視公司是否符合申領牌照的要求，以符合證監會法規。她又指，證監會早已向業界傳達有關資訊，若平台無意申領牌照，便應該著手以有序方式中止在港業務及相關推廣工作，並重申大眾需要提高警覺。黃樂欣重申，JPEX自6月虛擬資產交易平台制度生效後，沒有向該會申領牌照，亦沒有以有序方式結束，故在8月不點名提醒公眾留意無牌虛擬資產交易平台；但JPEX宣傳變本加厲，於是在本月13日點名警告，並立即要求網紅和場內找換店停止宣傳JPEX。梁鳳儀表示，證監會將與警方探討設專門渠道，分享有關虛擬資產交易平台可疑活動及違規行為訊息；並繼續與特區政府緊密合作，因應市場新趨勢，不時檢討監管制度。證監會提醒公眾，須提高度警覺，要慎防高息陷阱，不要盡信網上KOL推介。

議員促盡速成立委員會檢視現行法規

立法會議員吳傑莊支持證監會的最新安排，指證監會有責任公布申請中虛擬資產平台名單。吳又指，已去信立法會內務委員會，建議盡快成立「Web3及虛擬資產發展事宜小組委員會」，冀在未來12個月中討論和探討Web3及虛擬資產發展的情況，包括檢視現行法規有何漏洞，確保香港虛擬資產行業可持續及負責任發展，並商討加強對虛擬資產投資者的保障。