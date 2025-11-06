JPEX案｜林作北角警署通宵扣查 今早押送東區法院提堂

JPEX虛擬貨幣詐騙案，警方落案起訴16人，案件今日提堂。林作乘警車離開北角警署往東區法院應訊。

現場可見林作戴上口罩，坐在警車後座，身旁有兩名警員看守，大批記者上前拍攝。林作女友裕美早上現身東區法院。

警方昨日（5日）落案起訴涉及JPEX虛擬資產交易平台案16名男女，包括6名集團核心成員、7名加密貨幣場外交易所負責人、協助宣傳的網紅及3名傀儡戶口持有人。其中一名被捕人林作今日（6日）早上8時許由警員押解，乘警車離開北角警署往東區法院應訊。

被捕人士涉嫌「欺詐地或罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產」罪、詐騙及洗黑錢等罪。警方首次引用《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》，起訴當中16人。據了解，「幣圈」網紅及KOL在案件中飾演重要角色，他們在社交媒體宣傳和舉辦講座，誘使受眾投資加密貨幣，被起訴7名「找換店」相關人員當中，包括6名網紅，包括曾在中環娛樂行開設加密貨幣「找換店」「林作炒幣」的KOL林作、曾開設「CYOTC 陳大怡加密貨幣找換店」的KOL「陳怡」、自稱「90後幣圈紅人」KOL「朱公子」朱家輝、自稱OTC「Unicoin」駐場分析師的KOL「湘湘」、OTC「賣幣袋鼠Coingaroo」總經理趙敬賢(曾參加全民造星、綽號「酒粒仔」)及場外交易所「Coingaroo」營運總監區焯基。

另一名被控人為電視藝員鄭雋熹，他曾於2023年5月開設個人YouTube頻道，共上載9條影片，內容全部關於幣圈大事及投資加密貨幣及NFT等。

JPEX案發生至今已逾兩年，涉及2700名苦主報案，警方先後拘捕80人，亦已透過國際刑警發紅色通緝令，追緝2名主腦及1名骨幹成員身份。