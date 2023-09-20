JPEX案 累接1641宗報案涉款12億 林作等8人獲准保釋候查

警方昨繼續就虛擬貨幣交易平台JPEX案執法，再拘兩人，共4男4女被捕，包括可疑公司負責人及場外找換店(OTC)店主，涉嫌「串謀詐騙」，不排除有更多人被捕；而警方暫接獲1,641宗報案，涉懷疑受騙金額達12億元，其中單一宗個案達4,000萬元。特首李家超昨於行會前主動表示關注案件，形容涉及欺詐成分，又指事件反映監管的重要性，並要重視投資者的教育。而涉JPEX案被捕8人全獲准保釋候查，須下月中旬向警方報到。
疑充公涉案逾6千萬資產
李家超昨早預告，已要求證監會及警方會見傳媒講解事件，而警方與證監會昨午舉行聯合記者會，交代前日展開代號「鐵關」的拘捕行動和調查進度。警方繼前日拘捕網紅林作及陳怡等6人後，昨再拘兩人，暫共4男4女(22至52歲)涉案被捕，警方在行動中搜查多個處所及多間場外找換店，一共檢獲約800萬元現金、名貴首飾以及與JPEX相關文件等。截至前晚(18日)10時，警方接獲1,641宗報案，涉及未能在JPEX提取資產及懷疑受騙，金額達12億元；其中款額最高的一宗個案，涉「入金」4,000萬元。商業罪案調查科署理總督察麥偉光表示，警方亦就被捕人士及相關公司作財富調查，共凍結銀行結餘約1,500萬港元，以及3個總值約4,400萬港元的物業，並考慮充公該批逾6,000萬元犯罪得益。
警司李慕賢解釋犯案手法時指，JPEX透過場外找換店及網紅作出虛假陳述，包括聲稱為持牌交易平台，與上市公司有合作(但其實合作早已經終止)等，並用「低風險，高回報」等誇張失實方式宣傳製造人氣；而合作的網紅會聲稱相關投資「日日都賺錢」、「無得輸」，同時會展示富貴生活，令人以為他們在投資中獲得可觀回報。
她又提及，JPEX會遊說投資者購買，其自行開發的貨幣JPC，惟JPC不能夠在其他交易平台流通，「流通性極低，唔值錢」。她續指，JPEX亦遊說客戶存幣於JPEX，取得不合理高回報及保管客戶的私鑰(private key)，並且隨意限制出金上限。
有需要時引渡疑犯回港
對於有懷疑與案相關的藝人已離港前往馬來西亞，商業罪案調查科高級警司孔慶勳表示，調查仍然進行中，會根據相關人士的參與程度及在案件的角色採取相應行動，若有人真的犯法，有需要時會將相關人士從外地引渡回香港。而李慕賢補充，網紅有份參與「𠱁投資者」進入騙局。至於騙案主腦及是否有涉案者身處海外，警方稱仍在調查。案件中大部分受害人均為無經驗的虛擬資產投資者，孔慶勳希望藉事件提醒公眾，不要盲目相信所謂「投資達人」，「財不入急門」投資者應做足功課深入了解相關產品及其所投資的虛擬資產如何運作；如懷疑受騙或對騙案有疑問，亦可致電警方反詐騙協調中心「防騙易熱線：18222」尋求協助。
證監會：去年7月將JPEX列入可疑名單
就為何證監會近日才採取行動，證監會發牌科總監兼金融科技組主管黃樂欣解釋，在虛擬資產交易平台制度今年6月1日生效前，證監沒有任何權力監管JPEX平台，只可以於去年7月將JPEX列入可疑名單，期間曾9次透過不同方式提醒投資者小心；而直至今年6月所有在港經營的中央虛擬資產交易平台均必須向證監會申請牌照，並受監管。然而，JPEX其間無停止推廣，反而變本加厲，因此證監會在本月13日發警告聲明。黃樂欣又指JPEX沒有與證監會聯絡。
現時證監會只披露獲發牌的交易平台名單，市民無法分辨交易平台是否無牌或正申請牌照。被問到證監會為何不設立「申請中」名單，黃樂欣表示，設置有關名單「唔係好恰當」因投資者可能誤以為正申請者是可信賴的。她又指，證監會不能披露有多少平台曾申請、遭拒絕等數據，呼籲市民只到有牌平台交易，「其他平台是否有申請、遭拒絕、抑或正申請中，都不重要 」。
苦主：預咗最壞打算
不少JPEX苦主因KOL的推介下入局。苦主Gary (化名)向《am730》表示，去年起陸續向JPEX平台投入總逾45萬美元(折合約370萬港元)作投資，惟現時仍未能提取資金。他憶述，起初因KOL的講座了解比特幣，繼而從直播中，得悉對方推廣JPEX而認識平台。至去年尾，KOL曾經於社交平台指「All in JPC」(全數投入JPC幣)，並多次舉辦的加密貨幣講座中，提及有關JPEX將與本港一間上市公司合作；同時又聲稱會以同一公司的名稱向證監會申請虛擬貨幣牌照。其後Gary不虞有詐，相信該KOL去使用JPEX平台交易。Gary稱，即使JPEX有提供表格讓用戶提取資金，但平台卻諸多刁難，直言「我預咗最壞打算」。