JPEX案 累接1641宗報案涉款12億 林作等8人獲准保釋候查

警方昨繼續就虛擬貨幣交易平台JPEX案執法，再拘兩人，共4男4女被捕，包括可疑公司負責人及場外找換店(OTC)店主，涉嫌「串謀詐騙」，不排除有更多人被捕；而警方暫接獲1,641宗報案，涉懷疑受騙金額達12億元，其中單一宗個案達4,000萬元。特首李家超昨於行會前主動表示關注案件，形容涉及欺詐成分，又指事件反映監管的重要性，並要重視投資者的教育。而涉JPEX案被捕8人全獲准保釋候查，須下月中旬向警方報到。

疑充公涉案逾6千萬資產 李家超昨早預告，已要求證監會及警方會見傳媒講解事件，而警方與證監會昨午舉行聯合記者會，交代前日展開代號「鐵關」的拘捕行動和調查進度。警方繼前日拘捕網紅林作及陳怡等6人後，昨再拘兩人，暫共4男4女(22至52歲)涉案被捕，警方在行動中搜查多個處所及多間場外找換店，一共檢獲約800萬元現金、名貴首飾以及與JPEX相關文件等。截至前晚(18日)10時，警方接獲1,641宗報案，涉及未能在JPEX提取資產及懷疑受騙，金額達12億元；其中款額最高的一宗個案，涉「入金」4,000萬元。商業罪案調查科署理總督察麥偉光表示，警方亦就被捕人士及相關公司作財富調查，共凍結銀行結餘約1,500萬港元，以及3個總值約4,400萬港元的物業，並考慮充公該批逾6,000萬元犯罪得益。 警司李慕賢解釋犯案手法時指，JPEX透過場外找換店及網紅作出虛假陳述，包括聲稱為持牌交易平台，與上市公司有合作(但其實合作早已經終止)等，並用「低風險，高回報」等誇張失實方式宣傳製造人氣；而合作的網紅會聲稱相關投資「日日都賺錢」、「無得輸」，同時會展示富貴生活，令人以為他們在投資中獲得可觀回報。 她又提及，JPEX會遊說投資者購買，其自行開發的貨幣JPC，惟JPC不能夠在其他交易平台流通，「流通性極低，唔值錢」。她續指，JPEX亦遊說客戶存幣於JPEX，取得不合理高回報及保管客戶的私鑰(private key)，並且隨意限制出金上限。