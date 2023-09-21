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2023-09-21 04:31:59
日報

JPEX苦主：自知抵死 斥證監有責任 專家：交易不記名 料難追回本金

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JPEX涉嫌詐騙案涉款達13億元，不少苦主已估計血本無歸。《am730》聯絡到兩名苦主，其中一人表示，目前有價值數十萬美元的虛擬資產，仍存於JPEX未取回，上周五(15日)曾往警署報警，但至目前仍未獲安排錄口供；而另一苦主批評，證監會過去3年搜集JPEX相關資料，卻沒有阻止JPEX舉辦活動和賣廣告，並在投資者「入晒局，(證監會)就幫手引爆」。有專家表示，在區塊鏈進行虛擬資產交易不會記名，故很難追回苦主本金。另外，警方昨晚再拘捕3人，連日共11人涉案被捕。JPEX周二深夜(19日)發聲明，質疑證監會及警方在同日聯合記者會中，指「已停止平台交易運作」言論屬嚴重誹謗行為，又公開與證監會執行部門的電子郵件，證明曾有向證監會接觸。證監會昨再回應事件指，JPEX公開了證監會執行部門和JPEX之間的機密通信，違反《證券及期貨條例》和《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》的保密條文；又重申於去年7月將JPEX列入證監會的可疑名單，並指JPEX從未就任何潛在牌照申請與證監會接洽而因案件已交由警方調查，無法作進一步評論。

記者：葉婧雯、李朗僑

JPEX

苦主Gary稱，價值數十萬美元的虛擬資產存於JPEX仍未取回。他指，目前出金情況「維持原狀」，「錢係攞得出，不過攞1,000得返40」手續費依然高昂。Gary又指，上周五報案後警方仍未為他落口供，惟他認為就算落口供也不會令情況有大變化，並形容前日睇當局記者會時，覺得「好似睇住平台同政府互相做戲咁囉」，加上「呢件事點都係自己抵死」，故已作血本無歸的打算。

另一位苦主Ken說，JPEX在港營運已數年，期間有不少大型活動和廣告存在於城市中，但證監會至日前才行動，有如「引爆炸彈」；投資者們都雞飛狗走、全部錢都化為烏有。

投資者要事前發覺交易平台有可疑並不容易。Ken指出，投資者須要學習觀察區塊鏈上的東西，頗為複雜；而證監會卻沒有相關的課程和宣傳教育投資者，相反交易平台找場外交換店會設相關課程，令投資者覺得「反而係呢班人會教你點樣去做呢啲事」，在多個因素下，不少市民不幸入局。

Ken又指，事件中JPEX、苦主及證監會都有責任，但證監會在事件中有輔助作用，「佢容許件事發生」；認為證監會有責任保護投資者卻沒有做好。而自己作為一個投資者的責任純粹是「我做錯咗一個決定」、對區塊鏈認識不夠；Ken承認，自己不應在可疑平台進行交易，而自己亦已「買到教訓」。

JPEX

JPEX提出用戶可以平台內資產兌換分紅方案。(網上圖片)

投委會：必須了解平台是否獲證監會發牌

苦主能否取回本金是事件一大關注點。投資者及理財教育委員會總經理李婉秋指出，在區塊鏈進行虛擬資產交易不會記名，「如果投資者交了鑰匙給這間機構，有機會它完全轉走你的錢你也不知道」故很難追回苦主本金，呼籲市民進行交易時「要有根有據，以及要認清你的投資產品」，才進行交易。

她指如果市民想投資虛擬資產，必須了解有關平台是否獲證監會發牌，如果平台聲稱在海外持牌，投資者應找資料核實，亦要留意不同國家的監管制度不同，有些地區對虛擬資產平台的監管較寬鬆，甚至沒有保障投資者的措施。如果跨境交易時發生爭議，投資者就要隔山追討，過程會相當困難。

對於規管虛擬資產的法例在6月1日生效，設有1年過渡期衍生灰色地帶，會計界立法會議員黃俊碩解釋，1年過渡期目的是不想一刀切，因新法例出台前已有服務提供者，過渡期是讓其選擇申請牌照或淡化業務退出市場，但無預計有服務提供者會利用這灰色地帶詐騙。黃俊碩續指如果JPEX無意在這1年內申請牌照，是否應該逐步結束其業務，而並非擴展業務，關注其真正意圖有否涉及詐騙成分。

黃俊碩表示相關法例目的是要規管這些活動，更好保障投資者，但發生今次事件後，須跟進是否要適時完善法例。他認為本港要維持國際金融中心地位，需要平衡監管及市場發展，如果完全不容許在本港進行虛擬資產交易，可能會令投資者選擇在海外平台投資，若最終受騙，香港執法機構更難跟進。他又指，目前場外找換店在新例下仍不受證監會監管，認為監管措施不足，相信立法會及證監會將討論立法規管。

陳怡

陳怡

陳怡出片「我在拘留所的一天，保釋金100萬」

另外，JPEX在前晚的聲明指，該平台的交易功能仍運作正常，形容警方與證監會的記者會「惡意針對」；又重申平台現階段正配合條例，稱證監會及警方嚴重誹謗行為，罔顧事實，並指證監會一再否認曾與JPEX聯絡是失實陳述，重申於去年4月至今年8月期間，一直與香港證監會溝通並尋求相關指引。

JPEX昨晚亦發公告指，受到證監會(SFC)的事件嚴重影響，導致平台所合作的第三方造市商惡意鎖定資金，平台營運方竭力立即解決當前局面，並與用戶一起渡過難關。平台將會對外發放DAO持份者分紅供用戶進行認購兌換，方案交由用戶公投決定。另據悉有其他平台已下架由JPEX自家推出的虛擬貨幣JPC，其中一個平台LBank日前已宣布將JPC下架，另一個平台CoinW上星期亦宣布JPC下架。

警昨晚再拘3人

警方昨晚(20日)再拘捕3人涉JPEX案，而早前被捕8人前晚已獲准保釋候查，8人中包括網紅林作、陳怡、兩名JPEX職員、場外找換店負責人等。KOL陳怡昨上載一條長約19分鐘名為「我在拘留所的一天，保釋金100萬」的影片，講述被捕及拘留的經過，表明不能提及JPEX案情，同時亦呼籲支持者不用擔心其安全，「我唔係樂觀咁簡單，我係好清楚自己做緊啲咩。」

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