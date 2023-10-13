JPEX｜吳傑莊約見鄧炳強促盡快偵緝幕後主腦　並要求中央加強與境外機構協作執法

虛擬資產交易平台JPEX涉串謀詐騙案發生近1個月，跟進事件的立法會議員吳傑莊計劃聯同業界及網絡科技專家成立「民間反詐騙大聯盟」。吳傑莊今日亦約見保安局局長鄧炳強反映意見，形容局方反應正面，表示會全力協助受詐騙案影響的人士。
吳傑莊就JPEX涉詐騙案，希望警方盡快偵緝幕後主腦，並採取檢控行動，完成調查，同時吸取經驗，預防同類事件發生。他要求警方加強與證監會、銀行業、電訊商等機構溝通，並採取聯合行動，調查一些可疑的投資網站和應用程式，防範詐騙罪行發生。例如近期出現的JPEX涉嫌詐騙事件，有關的交易平台自去年7月起已被證監會列入無牌公司及可疑網站名單，當局應該及早採取調查及執法行動，防患未然。
吳傑莊促警方加強宣傳教育
隨着科技進步，網絡犯罪層出不窮，令市民誤墮網絡詐騙陷阱，特別是近年興起的數字資產交易。吳傑莊建議特區政府加強宣傳和公眾教育，讓公眾更了解更多網絡科技及相關投資產品的風險，他亦建議保安局增撥資源在社區進行宣傳教育，例如定期到學校及社區中心舉行展覽、座談會，以及在電子媒體增加講解科技犯罪、網絡詐騙及數字資產投資的節目，提高市民的認知。
數碼世界四通八達、跨越地域界限，吳傑莊認為特區政府應善用一國兩制方針，尋求中央更多的支持，開展全球警務交流合作，與其他地區協作執法，以打擊科技犯罪、減低網絡安全威脅，保護香港關鍵基礎設施。