JPEX｜吳傑莊約見鄧炳強促盡快偵緝幕後主腦　並要求中央加強與境外機構協作執法

虛擬資產交易平台JPEX涉串謀詐騙案發生近1個月，跟進事件的立法會議員吳傑莊計劃聯同業界及網絡科技專家成立「民間反詐騙大聯盟」。吳傑莊今日亦約見保安局局長鄧炳強反映意見，形容局方反應正面，表示會全力協助受詐騙案影響的人士。

吳傑莊就JPEX涉詐騙案，希望警方盡快偵緝幕後主腦，並採取檢控行動，完成調查，同時吸取經驗，預防同類事件發生。他要求警方加強與證監會、銀行業、電訊商等機構溝通，並採取聯合行動，調查一些可疑的投資網站和應用程式，防範詐騙罪行發生。例如近期出現的JPEX涉嫌詐騙事件，有關的交易平台自去年7月起已被證監會列入無牌公司及可疑網站名單，當局應該及早採取調查及執法行動，防患未然。