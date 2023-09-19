JPEX｜學者指類似「倫敦金」投資案件　促政府主動巡查虛擬交易平台

虛擬資產交易平台JPEX事件持續發酵，浸會大學會計、經濟及金融學系副教授麥萃才在電台節目形容，事件有些像以往的「倫敦金」投資案件，這些虛擬交易平台自稱為「交易所」，其實是私營，並非官方，而外國亦有平台出現「爆煲」， 這些所謂交易所或不能做到「一手交錢、一手交貨」，亦有結算風險。他指出現時全港只有2間虛擬交易平台取得牌照，持牌人經營業務有限制。麥指事件不理想，政府應汲取教訓，主動巡查現有虛擬交易平台，收集交易情報有否交易風險，並加強投資教育。

議員稱證監會應早「出手」

協助「苦主」的立法會議員吳傑莊在同一節目說，部分求助人已報警和錄口供，但警方的調查似乎仍未找到主體公司的董事和股東，擔心若果執法機構未能凍結涉案資產，投資者的投資會「凍過水」，認為後續調查未必只靠香港可以做到，而是要提升到國際層面。他續指在周末收到數十個求助個案，較少的損失約10至20萬元，亦有個案損失數千萬元，部分投資者因為看到有關平台大量宣傳，包括戶外廣告、交通工具廣告、網紅宣傳，亦看到平台在台灣等地方有大型推廣，誤信對方為持牌機構，或將會獲發牌。

吳傑莊又指，雖然證監會早在去年7月將JPEX列入可疑網站名單，但公眾不知悉，認為證監會可以早些「出手」，在不同平台多宣傳，並加強投資者對虛擬資產的教育。他指據了解，現時有逾100間虛擬交易平台正在營運，但未正式取得牌照，由於當局設立1年過渡期，並無清晰公布究竟哪些機構正申請牌照。