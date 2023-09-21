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2023-09-21 11:09:22

JPEX｜江玉歡：平台似乎「永不放棄」　情況如漏水警方只拿碗裝水

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JPEX｜江玉歡：平台似乎「永不放棄」　情況如漏水警方只拿碗裝水

JPEX｜江玉歡：平台似乎「永不放棄」　情況如漏水警方只拿碗裝水

虛擬資產交易平台JPEX案至今共有11人被捕，立法會議員江玉歡在電台節目說，案件涉及的受眾多，但一方面警方高調作拘捕行動，另一方面JPEX繼續發出呼籲，似乎「永不放棄」，認為警方應更清晰說明有關投資平台是否有問題，否則情況有如天台漏水，但根本沒有聚焦修補天台，而是拿碗裝水。

江指案件越滾越大，要反思本港對新興投資平台的監管制度是否完善。她說在《證監會條例》下，證監會有責任防止公眾受騙並盡量減低相關損失，質疑當局未有效推廣或教育大眾江玉歡指得悉警方已指示電訊公司封鎖JPEX網站，但遲了幾日，情況不是太理想，她又認為應加強規管KOL在網上賣廣告。

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陳家豪認為證監會應公開哪些平台正申請牌照

陳家豪認為證監會應公開哪些平台正申請牌照

陳家豪認為應公開哪些平台正申請牌照

數字金融協會聯席會長陳家豪在同一節目指出，本港一早已經是虛擬資產世界交易中心，不少平台已開始營運，但市民及政府不是很察覺。他指今次應對事件反應慢，政府早在兩三年前就應該立法規管，但當市場正運作，當局設立1年寬限期讓平台申請牌照，但又沒有公開哪些平台正申請牌照就是問題癥結所在。

數字資產平台OSL獲證監會發牌 數字資產平台OSL獲證監會發牌

「零風險高回報」作招徠已響起警號

獲證監會發牌及受保的數字資產平台OSL，執行董事及法規事務主管刁家駿在另一電台節目表示，平台花了超過2年才獲發牌，從營商角度而言時間一定是很長，但就是成為合法機構的必經之路。他認同香港發牌框架理念，認為可確保持牌平台每月向證監會提交報告，達致財務透明，平台負責人亦必須通過背景審查，一旦發生問題，投資者能得悉如何投訴或提告。他提醒如有投資平台以「零風險高回報」作招徠，就已響起警號，又例如一些不需審查則可開戶的投資平台，他形容如果平台不需要知道用戶的身份，用戶也不會知道平台負責人的身份。他指投資無絕對安全，即使是買保險、存款等，因過去1020年也有保險公司及銀行倒閉，投資平台也有風險。

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