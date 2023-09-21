JPEX｜江玉歡：平台似乎「永不放棄」　情況如漏水警方只拿碗裝水

虛擬資產交易平台JPEX案至今共有11人被捕，立法會議員江玉歡在電台節目說，案件涉及的受眾多，但一方面警方高調作拘捕行動，另一方面JPEX繼續發出呼籲，似乎「永不放棄」，認為警方應更清晰說明有關投資平台是否有問題，否則情況有如天台漏水，但根本沒有聚焦修補天台，而是拿碗裝水。
江指案件越滾越大，要反思本港對新興投資平台的監管制度是否完善。她說在《證監會條例》下，證監會有責任防止公眾受騙並盡量減低相關損失，質疑當局未有效推廣或教育大眾。江玉歡指得悉警方已指示電訊公司封鎖JPEX網站，但遲了幾日，情況不是太理想，她又認為應加強規管KOL在網上賣廣告。
陳家豪認為應公開哪些平台正申請牌照
數字金融協會聯席會長陳家豪在同一節目指出，本港一早已經是虛擬資產世界交易中心，不少平台已開始營運，但市民及政府不是很察覺。他指今次應對事件反應慢，政府早在兩三年前就應該立法規管，但當市場正運作，當局設立1年寬限期讓平台申請牌照，但又沒有公開哪些平台正申請牌照就是問題癥結所在。
「零風險高回報」作招徠已響起警號
獲證監會發牌及受保的數字資產平台OSL，執行董事及法規事務主管刁家駿在另一電台節目表示，平台花了超過2年才獲發牌，從營商角度而言時間一定是很長，但就是成為合法機構的必經之路。他認同香港發牌框架理念，認為可確保持牌平台每月向證監會提交報告，達致財務透明，平台負責人亦必須通過背景審查，一旦發生問題，投資者能得悉如何投訴或提告。他提醒如有投資平台以「零風險高回報」作招徠，就已響起警號，又例如一些不需審查則可開戶的投資平台，他形容如果平台不需要知道用戶的身份，用戶也不會知道平台負責人的身份。他指投資無絕對安全，即使是買保險、存款等，因過去10至20年也有保險公司及銀行倒閉，投資平台也有風險。