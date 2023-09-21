JPEX｜江玉歡：平台似乎「永不放棄」　情況如漏水警方只拿碗裝水

虛擬資產交易平台JPEX案至今共有11人被捕，立法會議員江玉歡在電台節目說，案件涉及的受眾多，但一方面警方高調作拘捕行動，另一方面JPEX繼續發出呼籲，似乎「永不放棄」，認為警方應更清晰說明有關投資平台是否有問題，否則情況有如天台漏水，但根本沒有聚焦修補天台，而是拿碗裝水。

江指案件越滾越大，要反思本港對新興投資平台的監管制度是否完善。她說在《證監會條例》下，證監會有責任防止公眾受騙並盡量減低相關損失，質疑當局未有效推廣或教育大眾。江玉歡指得悉警方已指示電訊公司封鎖JPEX網站，但遲了幾日，情況不是太理想，她又認為應加強規管KOL在網上賣廣告。