JPEX｜證監會稱現時有4個平台正申請牌照　強調平台正式獲牌前仍不受監管 (持續更新)

虛擬資產交易平台JPEX涉嫌詐騙事件惹起社會多方關注。證監會今早(25日)11時會再次就JPEX事件見傳媒，證監會行政總裁梁鳳儀表示，證監會將公布4項優化措施，包括包括虛擬資產交易平台持牌名單、結業平台名單、被當作獲牌的平台名單，以及最受關注的申請者名單。
【20:40更新】
涉及金額約達15億元
警方表示，截至今日(25日)下午5時，警方共接獲2,360名受害人報案，當中涉及金額約14.9億元。案件至今共有11人被捕，案件調查仍在進行中，不排除有更多人被捕；商業罪案調查科人員亦積極跟進調查，並會繼續聯絡涉案人士以提供相關資料協助警方調查。
相關平台在正式獲牌前依然不受監管
梁鳳儀強調，相關平台在正式獲牌前依然不受監管，不希望讓投資者存有錯誤安全感，亦會加強情報搜集、進行跟進及法律行動，若有資料會盡早將交予警方處理。
她又指證監會亦將推出一系列宣傳活動，提高大眾的防騙意識，加深認識。至於現時申請中名單僅有4個，梁鳳儀指，用途主要作了解該平台有否作虛假陳述。
現時4間申請名單包括：
- HKBitEx
- HKVAX
- Victory
- Hong Kong BGE
JPEX｜4間申請中虛擬資產交易所背景一覽 一間前CEO曾涉AAX事件
設立過渡期是因於市場情況
對於設立牌照申請過渡期，證監會金融科技組主管黃樂欣回應，設立過渡期是因於市場情況，屬必要過程，可讓已經在6月1日前在本港營運的平台，及早準備，能有合理時間去調整內部問題，以符合到證監會法規。她又指，證監會早已向業界傳達有關資訊，若平台沒有意識去申領牌照，便應該著手以有序方式停止在港營業，重申大眾需要提高警覺。
黃樂欣重申，JPEX自6月虛擬資產交易平台制度生效後，沒有向該會申領牌照，亦沒有以有序方式結束，故在8月不點名提醒公眾留意無牌虛擬資產交易平台。但JPEX宣傳變本加厲，於是在9月13日點名警告，並立即要求網紅和場內找換店停止宣傳JPEX。
監管與發展之間平衡
梁鳳儀回應有關在監管與發展之間的平衡，表示大眾要認識更多才可穩步發展，而投資者對平台無法識別，需要提供到受監管渠道，讓他們能夠受到保護，但不能排除無詐騙出現，但有渠道可供檢視，希望令投資者安心及放心，並將加強信息傳播。
至今最少逾2300人報案 涉款14.3億元
截至上周六(23日)下午5時，警方JPEX案件共接獲2,305人報案，涉款約14.3億元，至今共有11人被捕。
證監會在今年6月正式實行虛擬資產交易平台制度，要求所有在本港經營的交易平台必須申領牌照，但設有12個月過渡期，供在強制發牌制度前已在香港經營的平台過渡至新發牌制度。
證監會亦一再強調，如平台經營不屬於新制度下容許的行為，將會觸犯以上所指條例。