JPEX｜證監會稱現時有4個平台正申請牌照　強調平台正式獲牌前仍不受監管 (持續更新)

虛擬資產交易平台JPEX涉嫌詐騙事件惹起社會多方關注。證監會今早(25日)11時會再次就JPEX事件見傳媒，證監會行政總裁梁鳳儀表示，證監會將公布4項優化措施，包括包括虛擬資產交易平台持牌名單、結業平台名單、被當作獲牌的平台名單，以及最受關注的申請者名單。

【20:40更新】

涉及金額約達15億元

警方表示，截至今日(25日)下午5時，警方共接獲2,360名受害人報案，當中涉及金額約14.9億元。案件至今共有11人被捕，案件調查仍在進行中，不排除有更多人被捕；商業罪案調查科人員亦積極跟進調查，並會繼續聯絡涉案人士以提供相關資料協助警方調查。

相關平台在正式獲牌前依然不受監管

梁鳳儀強調，相關平台在正式獲牌前依然不受監管，不希望讓投資者存有錯誤安全感，亦會加強情報搜集、進行跟進及法律行動，若有資料會盡早將交予警方處理。

她又指證監會亦將推出一系列宣傳活動，提高大眾的防騙意識，加深認識。至於現時申請中名單僅有4個，梁鳳儀指，用途主要作了解該平台有否作虛假陳述。

現時4間申請名單包括：