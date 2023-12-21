LonShiX Bitbank(Global)或涉欺詐 證監會點名 警方封網

再有虛擬資產平台涉嫌欺詐，證監會10日內第二度發文告誡公眾，指已將LonShiX、Bitbank(Global)Financial Holding Group及它們的網站，列入證監會的可疑虛擬資產交易平台警示名單，因它們涉嫌從事聲稱與虛擬資產相關的欺詐行為。警務處已應證監會要求封鎖相關網站，以及社交平台X(前稱Twitter)相關的帳戶。

證監會指，注意到LonShiX在其網站上聲稱它的地址位於香港，實際該地址屬虛假的。LonShiX亦透過在社交媒體平台及即時通訊軟件上訛稱是獲銀行認可的投資專業人士的人，誘使投資者開立投資帳戶。