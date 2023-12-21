LonShiX Bitbank(Global)或涉欺詐 證監會點名 警方封網

再有虛擬資產平台涉嫌欺詐，證監會10日內第二度發文告誡公眾，指已將LonShiX、Bitbank(Global)Financial Holding Group及它們的網站，列入證監會的可疑虛擬資產交易平台警示名單，因它們涉嫌從事聲稱與虛擬資產相關的欺詐行為。警務處已應證監會要求封鎖相關網站，以及社交平台X(前稱Twitter)相關的帳戶。
證監會指，注意到LonShiX在其網站上聲稱它的地址位於香港，實際該地址屬虛假的。LonShiX亦透過在社交媒體平台及即時通訊軟件上訛稱是獲銀行認可的投資專業人士的人，誘使投資者開立投資帳戶。
至於Bitbank (Global) Financial Holding Group，證監會指，其所採用的名稱與一家日本加密貨幣交易所的名稱非常相似，但兩者實無關聯。該會懷疑Bitbank (Global) Financial Holding Group可能曾透過包括其網站和社交媒體等渠道散布虛假及具誤導性的資料，聲稱它取得了證監會牌照，並已開始申請虛擬資產服務提供者的牌照。
呼籲公眾投資要保持警惕
證監會再次告誡市民，提防在社交媒體平台及即時通訊軟件上所分享的「好得令人難以置信」的投資機會及意見，投資時應保持警惕和提防欺詐行為。
證監會本月6日亦曾發出提示，提醒公眾，名為「香港數字研究院」或「HongKongDAO」，以及「BitCuped」的平台，懷疑涉及虛擬資產相關欺詐行為。
證監會更指，BitCuped網站聲稱「Nicolas Aguzin」及「Laura Cha」分別擔任BitCuped的行政總裁和主席，有關名字與港交所行政總裁歐冠昇(Nicolas Aguzin)和主席查史美倫(Laura Cha)女士同名，惟兩人實際上與BitCuped無關，認為涉及欺詐行為。