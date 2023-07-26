M+博物館｜全新特別展覽7月29日開幕　深入了解中國時尚教母宋懷桂 (附入場價格表)

M+博物館即將推出全新特別展覽，7月29日將舉行「宋懷桂：藝術先鋒與時尚教母」展覽，是全球首個以傳奇人物宋懷桂為主題的博物館展覽，聚焦這位對當代中國藝術、時尚和流行文化面貌舉足輕重的人物。

M+博物館｜新展覽深入了解中國時尚教母宋懷桂

M+博物館全新特別展覽「宋懷桂：藝術先鋒與時尚教母」，是全球首個以宋懷桂為主題的博物館展覽，讓觀眾了解中國視覺文化面貌在國家改革開放後的重大轉變。展覽按主題分為五個部分，闡述宋懷桂作為藝術先鋒、商界精英、時尚教母和文化大使的多重身分。

該展覽展出各類展品，包括罕見的檔案資料、出自世界知名時裝設計師之手的服裝、電影戲服和影片片段、藝術作品以及大型壁掛藝術裝置，揭示中國前衛精神和商業文化之間的關係，並剖析國際電影和時尚界如何呈現傳統中國元素。

M+博物館｜五大部分闡述宋懷桂藝術一生

特別展覽共分為五個部分，包括「誰是宋女士？」、「藝術先鋒」、「商界精英」、「時尚教母」及「文化大使」。五個部分共通過展示宋懷桂的物品及經歷，探討她的形象和氣質，亦介紹她如何推動中國時尚產業的興起，以及作為設計師如何從中國傳統意象中汲取靈感。

M+博物館｜ 展覽限定商品及活動

為配合展覽開幕，出版商 Thames & Hudson 與 M+聯合出版《宋懷桂：一生藝術，一世時尚》，這本把宋懷桂的非凡故事娓娓道出的傳記，全書收錄了 250 多張罕見圖片和檔案資料；M+商店特別推出一系列展覽限定商品，包括手拿包、襪子、單肩袋、明信片、布扇和唇膏等。

M+戲院亦將在2024年1至3月的冬季節目推出專題放映活動，追溯 1980 及 1990年代中國的跨文化交流，以及在中國社會中女性角色的蛻變。

特別展覽「宋懷桂：藝術先鋒與時尚教母」獲香港特別行政區政府「文化藝術盛事基金」的資助，同時獲航空夥伴國泰航空及酒店夥伴香港瑰麗酒店協力支持。