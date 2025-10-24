M+慶祝開幕四周年　11.9免費開放主要展覽

位於西九文化區、亞洲全球性當代視覺文化博物館M+將於11月迎來開幕四周年。自2021年11月開館以來，M+呈獻了一系列世界級的展覽、戲院和幕牆節目，至今接待來自香港和全球各地超過960萬人次參觀。為答謝公眾支持，M+欣然宣布於下月9日免費開放主要展覽及呈獻公眾節目。

早上 10 時至晚上 8 時開放

當日開放時間為早上10時至晚上8時，訪客毋須提前預約，可免費參觀主要展覽。公眾亦可在M+地下大堂、焦點空間及中庭參觀「身臨夢境：1950年代至今的女性藝術家環境作品」的部分展品。當日博物館的部分出入口將會關閉，如欲免費參觀M+的訪客只可於藝術廣場入口進入博物館。為確保訪客能獲得優質的參觀體驗，西展廳不會免費開放，館方會視乎當日情況限制進入博物館的人數，訪客可能需要在入口外按照工作人員的指示排隊輪候入場，博物館會在晚上7時「截龍」，確保入場的訪客有足夠時間參觀。