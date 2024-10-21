MIRROR演唱會意外｜原擬掛12塊LED屏幕 腰斬9場主辦單位損失約1億

男子組合MIRROR前年7月紅館演唱會，有巨型電視屏幕墮下，3名藝能工程職員否認串謀虛報懸掛設備重量，案件在區院續審。外號「fran9」的演唱會製作人林浩源作供時指出，曾打算使用12塊屏幕，後來因超出預算及有負重疑慮，改為使用6塊屏幕。

因超支超重減6塊

林浩源稱，約在2021年底至2022年初成為MIRROR演唱會監製，負責統籌及設計流程；舞台設計由周淑貞負責；被告梁耀祖負責懸掛設備的設計及計算承重分布。燈光師和音響師等人會將資料交給廣域策劃有限公司的項目經理梁耀祖，再由梁耀祖加入草圖，移動裝置、煙花和舞台效果亦包括在內，而涉案LED電視屏幕屬於移動裝置之一。