MIRROR演唱會意外｜歌迷籲勿轉發意外影片 以免引起不安

MIRROR紅館演唱會今晚舉行第四場，惟成員呂爵安(Edan)和盧瀚霆(Anson Lo)跳唱《Megahit》及《Elevator》時，吊在半空的大銀幕突然墮下，壓傷至少兩名舞蹈員，該兩名舞蹈員隨即躺在地上，動彈不得。事發時，有不少歌迷拍攝到意外發生的一刻，並在朋友之間、網上及社交媒體廣泛流傳。

護士出身、屬認證精神健康急救導師的前中西區區議員任嘉兒在社交網站指，不論是直接在現場目睹意外發生經過或間接接觸不同媒體資訊，都同樣地會引發「急性壓力反應」(Acute Stress Reaction)。她稱，因想起畫面而引起失眠、焦躁不安等屬正常反應，呼籲不用太過擔心，惟若超過一個月症狀依然沒有緩解，則有可能變成創傷後遺症(Post-traumatic Stress Disorder)，需要尋求專業人士的幫助。她並再次呼籲，如果可以就不要繼續分享相關影片，倘出現「急性壓力反應」(Acute Stress Reaction)，應即時暫停瀏覽或討論相關資訊，直至不安情緒減退為止。

臨床心理學家：可找朋友陪伴或傾訴

臨床心理學家鄒凱詩亦在社交網站留言，指目擊相關意外的人，或會呆咗、唔識反應，離開現場後會痛哭、氣憤及擔心，呼籲情緒受困者不要再重看相關片段，暫時不要看社交媒體或新聞，可以找朋友陪伴或傾訴。若情緒兩周後仍然受困，可尋找心理學家求助。

亦有網民呼籲大眾，盡量停止洗版式分享有關意外影片(或加上trigger warning)，並留言指「呢件事絕對係大型災難，係屬於集體性嘅創傷經歷，不斷洗版或會引起更多不安同各種創傷情緒反應，尤其是對目擊事發經過嘅各位，另外情緒比較敏感嘅朋友仔，請盡量避免瀏覽有關片段。」

據日前演唱會顯示的製作單位片段，MIRROR演唱會負責機械工程為「協興隆舞台工程有限公司」，負責舞台工程則為「菱藝廣告學製作有限公司」。

菱藝廣告製作有限公司凌晨發聲明，澄清其公司並無參與任何機械工程及導致意外相關工程的製作、運作；其公司只負責Band Pool角位搭建、道具製作、鋪設台面飾面及鏡面物料。