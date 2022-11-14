MIRROR演唱會意外｜調查小組專家︰鋼索數據依賴主辦方 檢驗者難事前發現

MIRROR演唱會事故調查報告指出，出事的屏幕實際重量較申報重，鋼索的抗斷強度亦不足。有份參與調查工作的小組成員司徒家成表示，鋼索抗斷強度依賴主辦方數據，專業人士亦難以事前發現。
鋼索斷裂主因是護繩系統壓得太緊
本身是香港工程師學會機械、輪機、造船及化工分部前主席的司徒家成，在一個電台節目中表示，演唱會屏幕的鋼索斷裂，主要因為護繩系統壓得太緊，導致鋼索受壓，變型甚至斷裂。加上鋼索安全系數不足，影響結構工程師評估裝置的安全。他又說，涉事鋼索的抗斷強度亦較正常的低，今次用的鋼索抗斷強度只有1,100公斤，標準抗斷強度要有1,380公斤才可，而一般來說專業人士亦難以事前發現抗斷強度較弱，因為主要依賴主辦方提供的資料作評估。
「你不能憑看到那個螢幕，去約略計算數值，有機會設計者去設計鋼索吊負時，有機會那件物件也未運到。」至於被問及，運到後需不需要再檢驗，他指「到了後、鋼索做好後，就要另一名註冊專業工程師，他要做負重測試，因為這個情況牽涉到警方將來調查的數據，我在此不能透露訊息。」
鄭泳舜關注是否行內陋習
立法會民政及文化體育事務委員會主席鄭泳舜在同一節目表示，對調查報告發現有人虛報感到震驚及憤怒，委員會下午開會時亦加設議程討論事件，他關注虛報情況是否行內的陋習、甚麼原因導致行內出現有關情況以及檢視康文署的監管問題。