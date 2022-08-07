MIRROR演唱會意外｜警方檢走演唱會螢幕支架及螺絲

(更新:23:13)有消息指，警方已經聯絡所有參與演唱會製作的公司負責人，繼續接觸相關的前綫人員了解事件，並預計本周邀請當日在台上表演的兩名MIRROR成員提供資料，時間待定。上月28日演唱會期間，成員呂爵安(Edan)和盧瀚霆(Anson Lo)與多名舞蹈員表演時發生螢幕下墜意外。

--------------------------

MIRROR演唱會發生的嚴重意外，政府跨部門專責小組及警方西九龍總區重案組今日繼續到紅館蒐證，並於傍晚將大型螢幕支架拆件運走。專家預計短期內將完成調查。

警方聯同政府化驗所人員和專家連日來到紅館調查，消息指，包括將儀器升上天花進行重量測試，以檢測螢幕的實際重量等。工人則於傍晚約6時，將懷疑涉事3個約4米乘4米的大型螢幕支架運走，每套支架均包上保護膠套，防止搬運及運輸上碰撞受損而影響調查，同時檢走約6塊LED電子顯示器及部分零件，包括一粒斷裂螺絲。

康文署統籌、負責調查事故的跨部門專責小組成員、工程師學會代表司徒家成再到場時指，找到疑與斷裂有關的物料，包括部分鋼纜和固定螺絲等。小組正朝金屬疲勞方向調查，料短期內完成調查。至於事件起因和責任誰屬，他指小組會將目前已有的證供和證據開會討論，配合化驗報告了解事件真相。