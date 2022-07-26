MIRROR開騷 歌迷提早報到 紅館首場實名制過關

人氣男團MIRROR一連12場演唱會昨晚於紅磡香港體育館開鑼，但昨午開始，紅館一帶已有大量「鏡粉」在「附近塞緊」。紅館有1.25萬個座位，按今次演唱會至少三成門票作公開發售，以及現時防疫措施所限的85%入座率計算，每場最多可容納約1萬人，約3千多人會持「實名門票」入場；按照規定，持票人於入場時，須出示與門票所示姓名相同，且附有其相片的身份證明文件供核對，否則會被拒入場。

身份核對未見混亂

本報記者昨在現場觀察，場外紅、藍閘對出設有10個帳篷、約20個櫃位進行核對工作，每個帳篷可同時處理2至4名市民的身份核實。持票市民完成身份核實後，工作人員便會為入場人士戴上手帶及在手背上蓋印，完成手續後便可自由活動。至於進場時，就必須出示門票、手帶及展示手印方可進場，程序與一般主題樂園中途離開的情況相似。至於非實名的門票，只需按一般程序便可入場。有現場人士笑言，這些帳篷與做深喉檢測的流動站相似，同樣要出示身份證明文件，只不過不用除口罩而已。

觀眾翟小姐與丈夫梁先生晚上近7時到場，他們表示特意早些到，「因擔心實名制安排混亂，而且係第一日，想早點來了解情況。」經過實測，翟小姐夫婦從排隊至完成整個核對身份程序，只用了1分37秒，她形容流程「很快很清晰」。大部分完成身份核實的觀眾均認為，過程順暢有條理，雖不用除口罩核對樣貌，但仍會嚴謹檢查個人資料，不擔心有漏洞讓「黃牛」有機可乘。

對於「實名制」下搶買門票，粉絲們褒貶不一。程小姐指出實名制令購票過程更加複雜，寧可官方提高票價，減輕搶票負擔。不過，大部分受訪者們一致贊同購票實名制能防止黃牛炒價，亦相信平均而言更容易「搶飛」。