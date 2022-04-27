MIRROR 7月開騷 黃牛開價6萬 媽媽級粉絲：可接受 !

本地人氣男團組合MIRROR出道第4年，昨宣布將於7月25日至31日及8月2日至4日，首踏紅館(香港體育館)舉行10場《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》演唱會，隨即引發搶飛熱潮，不少粉絲四出查詢購票方法，甚至網上已有黃牛出現，每張門票竟開價高達6萬元！更瘋狂的是，有媽媽級粉絲揚言：「可以接受！」

MIRROR演唱會的門票價格分3種，分別為1,280元、880元及480元，官方昨未公布售票詳情，當中「Citi The Club信用卡」及Mox Bank信用卡持卡人，可以優先訂飛。至於贊助演唱會的富衛保險，昨有傳可透過購買該公司推出、供款期10年，年繳48,000元以上的「儲蓄及保障」計劃，可獲取一套兩張演唱會門票，名額有限，先到先得。

MIRROR曾於去年5月在九展Star Hall舉行6場演唱會，有傳尾場貴價票一度炒高至23萬元；至12月其中六子，包括姜濤、盧瀚霆、陳卓賢、呂爵安等，在會展舉行的兩場演唱會，再次掀起撲飛潮，但因門票不設公開發售，其中一種換票方法是以購物積分換取，要獲得兩張門票及到後台跟六子合照機會，需消費100萬元，被粉絲鬧「離地」。

此外，在防疫措施下，現階段表演場館的入座上限為50%，令粉絲關注演唱會7月舉行時的容納量及如何執行「疫苗通行證」。昨有MIRROR成員透露，為讓更多樂迷入場，演唱會將開「四面台」，同時不排除會加場；另有指今次演唱會舉行場次，已考慮每場預計最多只容納七成觀眾。