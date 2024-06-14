NGO自負盈虧改政府主導 簡約公屋「接力」過渡房屋

上屆政府推出過渡性房屋項目，為輪候公屋超過3年的人士和劏房居民提供短期的適切居所，營運期介乎2至6年，未來將由即將推出、政府主導營運的簡約公屋「接力」，有別過渡屋由非政府機構(NGO)自負盈虧營運。
簡約公屋申請者須在明年5月已輪候傳統公屋滿3年，資格有別於過渡性房屋只須年滿18歲，並已輪候公屋不少於3年或居於劏房等不適切住房、有迫切需要住房的人士均可申請。同時，簡約公屋申請表會由房屋署郵寄予約8.5萬名合資格人士，而非像過渡屋般自行交表或上網申請。
簡約公屋絕大部分屬官地
規劃方面，過渡屋主要由非政府機構建議和營運，包括在閒置政府或私人土地以組裝合成方式興建單位，或改建空置私人校舍、工業大廈等，亦有項目位於現有的住宅樓宇內。機構營運項目要自負盈虧，但期間可獲政府財政支援，部分新建項目所在土地部分亦由地產商借出。至於現時已公布簡約公屋項目，除元朗攸壆路外其餘12個均屬政府土地，包括牛頭角、啟德、柴灣3個位處港九的項目，以及黃大仙、九龍灣、觀塘和上水共5個校舍改建項目。房屋局月初表示，在日後簡約公屋陸續落成和公屋供應量增加後，可以考慮取締劣質劏房時利用過渡屋單位安置受影響居民。
上屆政府因應覓地建屋需時，2017年開始支持和推動由民間主導的過渡性房屋計劃，2020年首個過渡性組合社會房屋「南昌220」投入運作，並已在2022年結束計劃。本報記者昨日瀏覽房屋局網站，顯示現時有31個過渡屋項目正接受住戶申請。