NGO自負盈虧改政府主導 簡約公屋「接力」過渡房屋

上屆政府推出過渡性房屋項目，為輪候公屋超過3年的人士和劏房居民提供短期的適切居所，營運期介乎2至6年，未來將由即將推出、政府主導營運的簡約公屋「接力」，有別過渡屋由非政府機構(NGO)自負盈虧營運。

簡約公屋申請者須在明年5月已輪候傳統公屋滿3年，資格有別於過渡性房屋只須年滿18歲，並已輪候公屋不少於3年或居於劏房等不適切住房、有迫切需要住房的人士均可申請。同時，簡約公屋申請表會由房屋署郵寄予約8.5萬名合資格人士，而非像過渡屋般自行交表或上網申請。