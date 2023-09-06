Ocamp｜警拘教大28歲男曾參與6個迎新營　早前已涉與迎新營無關性侵案被捕 (更新)

【17:33更新】新增警方交代拘捕

就教大Ocamp風化案，警方下午交代案情。警方指接獲共5名女子報案，分別在全港數區懷疑被一名男子「性侵」或「偷窺」，遂在昨日(6日)於大嶼山北拘捕一名28歲姓嚴男子，並指該男子在7月及8月期間參與6個迎新營，當中一宗並非教大屬會主辦的迎新營，而是聯校的迎新營，地點分別在元朗、大埔、大嶼山南區等，又指該男子本身亦涉及今年較早時一宗與迎新營無關的性侵案，曾於7月底被捕。

警員稱在被捕男子的住所及私家車上檢獲5件迎新營T恤作調查，呼籲曾在7月及8月在迎新營被性侵人士盡快與警方聯絡。被問被捕男子有否性罪行案底時，警方拒絕進一步交代。

Ocamp風化案｜4女報稱遭性侵或偷窺 重案組拘教大28歲男子

【12:00更新】香港教育大學早前爆出迎新營(Ocamp)性侵事件，警方先後接獲4名本地女子報案，指分別在全港數區懷疑被一名男子性侵或偷窺。元朗警區重案組接手跟進，經深入調查後，警方昨日在大嶼山北拘捕一名28歲姓嚴男子，涉嫌非禮及窺淫，被捕人現正被扣留調查。據了解，其中1宗案件發生在元朗，另外2宗發生在大嶼山南，餘下1宗案發地點仍在調查中。

教大回應指，案件已進入刑事調查階段，校方不宜作出具體評論。教大重申，大學不是法外之地，所有大學持份者必須守法。校方不會容忍任何違法行為，若查明屬實，將啟動懲處程序，絕不姑息。