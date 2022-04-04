Omicron｜兩宗複合變種輸入為全球首例　港大醫學院：均已打兩針

英國出現數百宗Omicron XE變種病毒，本港早前亦錄得兩宗輸入個案涉及Omicron BA.1及BA.2的複合變種病毒，但並非屬於XE亞系。香港大學醫學院公共衛生學院研究發現，該兩宗個案的基因排序並不在GISAID及基因銀行的基因庫，代表為首次發現的個案，而該兩名患者均已接種兩針新冠疫苗。有關研究於《medRxiv》預印，正待同儕審批。

港大公共衛生學院分析198名於去年11月15日至今年2月4日抵港的輸入個案，並完成其中180宗病毒基因排序，發現58宗屬於Delta、66宗屬於Omicron BA.1、28宗屬於BA.1.1、26宗屬於BA.2，餘下兩宗則為BA.1及BA.2的複合變種病毒。

兩人打齊兩針 1人有病徵

衛生署早前指，該兩宗個案於2月1日從荷蘭抵港，並經機場抵港檢測呈陽性。研究團隊指，兩人分別於去年11月及去年6月完成接種兩針復必泰疫苗；其中一人於今年1月底出現喉嚨痛和咳嗽，另一人則沒有徵狀。

從兩人病毒基因排序分析，沒有與GISAID及基因銀行的基因庫的個案吻合，顯示是全新的變種，但現時難以推斷該變種病毒出現混合的地區。研究團隊指，即使現時證據顯示變種混合病毒或屬於零星個案，但有關潛在風險不可忽視，並指部分病毒混合重組或可引發更強致病性，認為有需要就新冠病毒長遠病毒基因監察。