Omicron｜同襲兒童呼吸及神經系統　關日華：抽筋應立即召救護車

第五波疫情累計8名兒童離世，掀起社會關注Omicron變種病毒對兒童的殺傷力。港大研究發現，Omicron BA.2在兒童的病死率為0.35%，較同齡流感病死率0.05%高6倍。有份參與研究的港大兒童及青少年科學系名譽臨床副教授、瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華指，Omicron BA.2同時襲擊兒童的上呼吸道和神經中樞系統，較容易引致嚴重情況和死亡，呼籲家長若發現子女抽筋應立即召救護車，並留意其抽筋時的情形和維持時間。

關日華於電台節目指，過去四波疫情發現新冠病毒可令患者失去味覺和嗅覺，令人懷疑是否透過攻擊神經線造成的後遺症。他指，研究發現Omicron BA.2會引致兩類型的神經系統受損，其中一種是因細胞因子風暴造成的急性腦炎，徵狀包括達30分鐘抽筋、失去知覺和腦腫，另一種是俗稱發燒抽筋的「發熱性驚厥」，除持續高燒外，還會如「跳掣」般抽筋，其後會恢復正常。他呼籲，若子女出現抽筋不應等待，應立即召白車，並留意其抽筋時的情形和維持時間。

接種率達九成才預防感染

關日華指，研究中只有一位病死的兒童患有長期病患，其他生前都健康，因此擔心即使是正常小朋友都有機會出現嚴重徵狀，甚至死亡。對於教育局計劃於4月復課，他指從公共衛生角度，新冠疫苗接種率達九成才可以有效預防群體交叉感染，若按現時只有六成的情況，病毒有機會蔓延，呼籲家長盡快帶子女打針。