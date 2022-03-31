Omicron｜港大研究：兒童病死率高流感6倍　15%現神經系統併發症

第五波疫情累計8名兒童離世，掀起社會關注Omicron變種病毒對兒童的殺傷力。香港大學醫學院分析逾千宗11歲或以下、感染Omicron BA.2病毒的入院兒童個案，包括4宗死亡個案，結果顯示Omicron在兒童的病死率為0.35%，較同齡流感病死率0.05%高6倍。研究亦發現，14.9%兒童出現神經系統併發症，較流感高約0.8倍。

港大醫學院分析1,147名11歲或以下、感染Omicron BA.2變種病毒並於2月5日至28日曾住院的兒童個案，包括4宗染疫後死亡的個案，年齡分別為11個月、3歲、4歲及9歲，全部均沒有接種新冠疫苗，其中3人生前身體狀況均健康。研究發現，當中兩人死因與大腦神經有關，另一人有腦病變及一人出現與腦炎相關的腦水腫。研究指，21名兒童須入住兒科深切治療部，佔1.83%，比率較流感高。

14.5%現抽蓄

研究指出，Omicron BA.2的致病性高於其他變異病毒株及流感，可引發嚴重住院情况，其中14.9%兒童出現神經系統併發症，14.5%出現抽蓄徵狀，機率均高於流感；亦有0.4%出現腦炎，團隊指與流感相若。研究亦發現，5.3%兒童出現嘶吼症，遠高於其他變異病毒株及流感。