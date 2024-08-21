綽號「蝦皮」的16歲青年鄭業楷，在手機遊戲Pokémon GO世界錦標賽奪冠，成為本港首位贏得此項冠軍的玩家，他表示自己在以前參賽過程中，曾遇到籌集旅費困難。前Pokémon GO香港隊領隊張樂行今(21日)在電台上指，「蝦皮」提到籌集旅費問題，過去經常遇到，而他亦曾為「蝦皮」尋求贊助時，多次遭人奚落。

張樂行指，要玩好Pokémon GO這款遊戲好「超難」，與運動員一樣要「日練夜練」，還要研究對手的習性，表面上不停篤電話，但實際蘊含了很多技術，對於「蝦皮」比賽中的完美操作，感到佩服又感動，因為他完成了不少玩家的兒時夢想。

他續指，Pokémon GO這款遊戲的世界賽競爭很大，尤其亞太區的名額競爭更大，香港人要出外參賽絶非易事，像「蝦皮」的16歲青年來講，經常遇到旅費問題。張樂行說曾協助「蝦皮」籌募參賽經費，尋找商業贊助，但多次遭到奚落。

「一講Pokémon GO代表隊就罵你」

張樂行說：「基本上我一講，我哋係Pokémon GO代表隊，代表香港出戰世界賽，通常找贊助時會發生咩事呢？一係人哋唔睬你，一係人哋罵你、當你是騙子，差啲想報警。剛剛說嘅兩個情況已經係好一啲，最差、最常見嘅情況是，通常我都是被人攔路」。他又說經常遭奚落及侮辱：「你憑什麼要我贊助，咁你攞左世界冠軍未？」最後幸得幾個熱心人贊助，包括本港肝病專家黎青龍等，令「蝦皮」可無後顧之憂比賽。