綽號「蝦皮」的16歲中學生鄭業楷，日前在美國夏威夷舉辦的手機遊戲Pokémon GO世界錦標賽成為香港及亞太區首位Pokémon GO世界冠軍。Pokémon GO香港隊前領隊張樂行今日（22日）在社交平台發長文，感謝該手遊的忠實愛好者、「肝病權威」港大醫學院內科及肝臟科講座教授黎青龍，指對方曾在去年贊助一萬元讓團隊能夠前往日本參加比賽，縱使當日小組賽出局，黎未有怪責，反鼓勵他們「繼續打，一定會考第一嘅」，只對團隊今屆未有尋求他再度贊助感有些失望。張樂行稱「冠軍黎教授係有份嘅。無咗佢舊年嘅栽培，畀我哋出去見識世面，唔會有今日嘅蝦皮」。

黎「不滿」今屆未獲邀贊助

張樂行表示，去年寫信邀請黎青龍贊助團隊前往日本參賽，「大致話香港隊好有機會成為世界第一。隊中有細路仔，有人要兼職搵旅費」，數日後黎青龍來電，稱他要減薪才可繼續工作，但仍願意贊助一萬元，「我無諗過教授會畀咁大筆錢支持我哋呢班佢三唔識七嘅人。我不停講多謝。」因黎不懂使用電子支付，只能下班後往銀行轉帳。張笑言：「我以為佢話『跑』係講笑。點知，如果我無記錯時間，佢大約17:03就過咗數。佢應該真係跑去銀行，而且跑得好快。」

張說當時每日都在為選手尋求贊助，被鬧、被笑、被人無視，「只有黎教授同另一位郭大維老闆向我哋投下信任一票。雪中送炭，我呢世都會記住。」惟團隊去年在小組賽出局，不過黎未有怪責，反鼓勵：「輸咗唔係咁大件事。繼續打，一定會考第一嘅」，並期望港隊將來能夠贏得比賽。賽後為表示謝意，張與隊員在會場限定精品店內「掃貨」，挑選「一車」禮物予黎青龍，其中更有隊員自費購買特別版「拉麵比卡超」贈送予黎青龍，他非常高興。