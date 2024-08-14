電腦節2024｜一文睇清會場優惠及特價產品　必搶$1軚盤、$20 WiFi 7路由器（多圖）

由香港電腦商會主辦的「香港電腦通訊節2024」（簡稱電腦節）即將舉行，今年展覽將於8月23日至26日在香港灣仔會議展覽中心登場，規模比以往更大，多達800個攤位。場內參展商推出各款新產品以外，更有$20快閃優惠、$1激安搶購等，立即睇睇推介！

$20快閃搶及激安大購賞 今年繼續舉辦重點活動之一「$20快閃搶」，大會將會在4天電腦節中，以快閃、毫無預兆的現場活動，搶購20份定價$20的電子產品，包括Belkin BoostCharge Pro Qi2 15W折疊式磁性無線充電座、Netgear Nighthawk三頻BE9300 WiFi 7智能路由器等，甚至有$1搶購MOZA Racing R3 3.9nm直驅賽車軚盤套裝。 展覽首日（8月23日）推出不同類型的震撼優惠「激安」產品，供當日首300名入場市民認購。大會將於首日早上按序派發「號碼籌」，於指定時間前於消費滿$200，並按籌號之時間及次序登記，成功後可選購一件心水「激安」產品。推介TP-LINK三頻WiFi 6E Mesh路由器Deco XE200（兩隻裝），原價$3999減至$1999，低至3折。

產品優惠低至27折 逾200間展商帶來不同優惠及新品，有齊電腦、電競產品、配件如鍵盤、滑鼠、路由器、SD卡等。日常會用到的「尿袋」行動電源、電子書、家品、電競家具等一應俱全。會場特設優惠價低至27折，絕對值得掃貨！

電腦節2024｜AI PC Zone體驗區可以試用多款Copilot+ PC及AI PC。

AI PC Zone體驗區 大會特別設立了全新的「AI PC Zone」體驗區，有齊ACER、ASUS、ASUS ROG、Galax、Lenovo、Microsoft及Samsung等品牌，並有AI應用示範和體驗，即場試玩。



遊戲掌機熱潮 專門為遊戲設計的掌上設備掀起了新一輪熱潮，場內有多個品牌展示最新遊戲掌機產品。內置AMD Ryzen Z1 Extreme處理器的ASUS ROG Ally X掌機、全球第一款搭載Intel Core Ultra處理器的MSI Claw以及ZOTAC首部品牌掌上遊戲機ZOTAC GAMING ZONE等。 最新遊戲試玩 Xbox玩樂體驗區展出《Call of Duty》精品及Game Pass遊戲試玩，包括《Call of Duty Modern Warfare III》、最新一集《Microsoft Flight Simulator 2024》等。江戶奇幻Roguelite動作RPG《百劍討妖傳綺譚 》，亦是首次於香港展出和試玩。

同場其他活動 電腦節同時舉行不同業界及教育活動，包括全港首屆「一帶一路軟件博覽（香港）2024」、香港科技創新促進組特設的「智慧科技提升展館」、首屆SHIELDtag 「全盾盃」決賽、論壇及閉幕禮、「樂齡康體智慧科技館」及第四屆「5G 及綠色科技生活館」。 大會禮券計劃 今年電腦節將繼續推出「我賞.你賺.人人消費」大會禮券計劃，總值達300萬元。每位購票入場人士均可獲贈一張幸運卡，禮券面值分別為$10、$20、$30、$50、$100至$500不等，憑券可在場內已參與計劃的攤位使用。 入場門票優惠 下載成為「電腦節 club」APP會員後，使用購票優惠券入場即可減$5，電腦節期間將推出更多限定優惠和禮品換領。8月14日至18日優惠期間登入AlipayHK可用500 A.Point換購門票，內地支付寶用戶可$1搶購門票。 香港電腦通訊節2024

日期：2024年8月23日至26日

地點：灣仔香港會議展覽中心一號展覽廳

票價：$35